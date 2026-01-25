Multinacionales de la obra pública optan a ampliar la EDAR de Ferrazo

Ocho uniones temporales de empresas (UTE) compiten por la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Vilagarcía. Esta semana se reunió por primera vez la mesa de contratación de Augas de Galicia, y se abrieron los sobres con las ofertas. Finalmente, son ocho las UTE que concurren al procedimiento, que ha atraído a algunas de las mayores empresas constructoras de España, como Ferrovial, Dragados, Comsa, San José o Copasa.

Augas de Galicia sacó a concurso la redacción del proyecto y la ejecución de la obra de la depuradora de aguas residuales (EDAR) situada en Ferrazo, por un montante de 28 millones de euros. Se trata de un contrato muy jugoso para las grandes firmas de obra pública, de ahí que se hayan presentado ocho ofertas. Todas entraron por registro el 14 de enero, poco antes de cerrarse el plazo máximo otorgado por la Xunta.

Ferrovial Construcción concurre al concurso de Vilagarcía junto a Cadagua y Prace. Otra unión temporal de empresas (UTE) es la formada por Tedagua y Civis Global. Una tercera oferta la firman Espina OH, Misturas Obras e Proxectos, y Vázquez y Reino.

Vista parcial de la depuradora de aguas residuales de Vilagarcía. / Noé Parga

Copasa y Pesa integran otra UTE. Espina y Delfín y la Constructora San José llegaron a un acuerdo para presentar una oferta conjunta. Seranco y Oreco firman otra UTE. Dragados y Race integran otra, y la última oferta la presentaron conjuntamente Asteisa, Taboada Ramos y Comsa. Por el momento no se conocen los importes económicos, algo que trascenderá cuando se celebre la segunda reunión de la mesa de contratación, la semana próxima.

Lo que sí ha trascendido de la primera es que se ha solicitado documentación complementaria a Dragados, una filial de ACS, el grupo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En concreto, Augas quiere que Dragados confirme el cumplimiento de las sanciones que se le impusieron en su día por pactar precios con otras grandes contratistas del país.

De este modo, la Xunta de Galicia continúa con el procedimiento administrativo de una obra que financian entre la propia Xunta y el Ayuntamiento de Vilagarcía, y que se nutre de fondos europeos. La actuación permitirá modernizar y ampliar la planta de tratamiento, evitando de este modo eventuales vertidos y mejorando la calidad del agua que se vierte al mar después de ser depurada.

Hasta 180 litros por segundo

La instalación actual ha quedado obsoleta e insuficiente para la población de Vilagarcía, tanto la fija como la flotante. Esto se traduce en alivios al mar de agua sin tratar incluso «con pequeñas precipitaciones». «En tiempo de lluvia el alivio es permanente», apuntan los autores del anteproyecto. El correcto funcionamiento de la planta es necesario porque de ella dependen desde la clasificación sanitaria de los bancos marisqueros más próximos hasta la calidad del agua de las zonas de baño.

La EDAR actual está diseñada para soportar un caudal medio de 160 litros por segundo de aguas residuales, y un máximo de 416. No obstante, los autores del anteproyecto ya advertían en el documento de que esas cifras no se cumplen, «porque la decantación secundaria presenta una capacidad máxima real del orden de 300 litros por segundo, muy inferior al valor requerido».

Tras la ampliación, su capacidad de depuración en periodos de lluvias intensas se duplicará

«El bombeo de cabecera de la EDAR se encuentra limitado a unos 220 litros por segundo, mientras que los bombeos principales que conducen las aguas a la planta (Composán y Vilaxoán) tienen una capacidad del orden de 500 litros por segundo. Esto provoca alivios continuos durante el tiempo de lluvia, con bajas precipitaciones». Es más, en el anteproyecto se indicaba que incluso hay alivios al mar de agua sin tratar, «en ciertos periodos de tiempo seco posteriores a precipitaciones continuadas, en los que la infiltración se ve incrementada también».

El anteproyecto fue redactado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Xaquín Beiroa Raposo, y dirigido por el ingeniero industrial Jean-Pierre Blanco Menéndez. Además de alertar de la «insuficiente capacidad hidráulica» de la planta, avisaba de la «insuficiente capacidad de tratamiento de cargas del proceso biológico», puesto que llegan a Ferrazo unos caudales tanto orgánicos como de nitrógeno, «de aproximadamente el doble para los que fue diseñado la EDAR».

A mayores, es igualmente insuficiente la capacidad de la línea de fangos. «Además, al ser una línea única, cualquier fallo u operación de mantenimiento implicará una parada en la purga y deshidratación de los fangos».

Por todo ello, los ingenieros concluyen que «resulta necesaria una modificación o renovación integral de la depuradora, que permita un incremento muy sustancial de su capacidad actual para adaptarse a las cargas y caudales reales». En este sentido, el proyecto contempla una ampliación que permitiría tratar un caudal medio de 181 litros por segundo (20 más que ahora), y unos 500 litros en situaciones de caudal máximo, prácticamente el doble que en estos momentos. La nueva EDAR estará lista entre 2029 y 2030.