El Entroido isleño estrena etapa con citas consolidadas y nuevas

Concello, empresarios y asociaciones se han unido para mantener el nivel del Entroido de A Illa e incluso introducir novedades. La programación tendrá lugar del 11 al 22 de febrero y prometen diversión para todos los públicos, además de buscar un impacto directo en el tejido económico local.

Un desfile anterior del Entroido de Catoira.

Así lo indicaron ayer las entidades que respondieron al SOS lanzado por la sección de Festas Culturais de la ACD Dorna que venía asumiendo prácticamente en solitario el peso organizativo.

No faltarán citas consolidadas como el Folión de Apertura, el Día de Comadres, el de los Liborios y el pregón, que este año incluirá una boda masiva al más puro estilo de Las Vegas, con un Elvis Presley como maestro de ceremonias. Tampoco los desfiles de disfraces del lunes y el martes con la jornada temática «Imos de feira!», la Queima do Liborio, el desfile de carrozas del sábado de piñata o el Festival de Comparsas, «combinando tradición, música, humor y participación vecinal» y sorpresas.

Dorna sigue participando y destina fondos logrados en la Diputación para las charangas y, de hecho, el concejal de Cultura, Manu Otero, agradeció ayer su «trabajo constante».

No obstante, es el Concello quien lidera ahora la organización, incorporando nuevos aliados como la Asociación de Empresarios, que colabora en la financiación de las actividades del concurso de carteles y la edición del libro del programa; novedades en esta edición y que muestran «el compromiso del comercio local con la vida cultural de A Illa», expuso su presidente, Amancio Gondar. Este también indicó que esta celebración «es una oportunidad clave» para la economía del tejido local. En este ámbito también se cuenta con los bateeiros AMI San Esteban.

Noticias relacionadas

Abanca también colabora y ayer estuvo presente la directora Carolina Fuentes en una presentación del programa a la que no faltaron el teniente de alcalde, Manuel Suárez, y la edila de Educación, Lidia Barreiro, destacando la calidad del programa y las actividades dirigida a los niños.