Empresarios de A Illa encuentra ganadores para 3.000 euros

La Asociación de Empresarios A Illa de Arousa celebró su sorteo de Navidad en el que repartieron 3.000 euros en cheques regalos entre 15 ganadores. Además, sus responsables destacaron la «buena acogida» de la iniciativa, que busca fomentar las compras en el comercio local y fidelizar clientes.

Más concretamente se entregaron nueve vales de 100 euros, tres de 200 y tres de 500 euros que sus dueños podrán utilizar en los negocios participantes en la campaña, «contribuyendo así a generar un retorno directo» en el tejido empresarial.

Desde la entidad indicaron que la acogida de esta iniciativa, que ya es una tradición, fue «muy buena», tanto entre los clientes como de los establecimientos adheridos.

Su presidente, Amancio Gondar, añadió que esta respuesta «confirma que campañas de este tipo funcionan. Hubo participación en todos los negocios adheridos, lo que demuestra la confianza de la gente en el comercio de A Illa».

Asimismo insistió en que el comercio local «es sinónimo de calidad, trato próximo y compromiso con la villa. Cada euro que se invierte aquí queda aquí, generando riqueza y empleo». También expuso que campañas como esta de Navidad son «fundamentales para mantener vivo» al sector, «especialmente en un contexto en el que los pequeños negocios afrontan importantes retos».

De hecho, aprovechó la ocasión para animar a los isleños a «seguir consumiendo local, apostando por los establecimientos de confianza, productos de calidad y un servicio diferenciado, contribuyendo al desarrollo económico y social».

Noticias relacionadas

El presidente aseguró que seguirán realizando iniciativas como esta y toda las que sean beneficiosas para los asociados y para los vecinos en general.