Comienzan las obras para la electrolinera de Ponte Dena

Las obras ha comenzado para que el Concello de Meaño pueda contar muy pronto con un punto de recarga de coches eléctricos en la nueva plaza de Ponte Dena.

Responde a un soporte de algo más de dos metros de altura ya instalado en la parte cercana a las escaleras de acceso.

Para este equipamiento y la obra aparejada ha sido necesario levantar el adoquinado del firme, así como parte del bancal de piedra corrido, más la zona ajardinada para disponer tubería y conexiones.

Este soporte, ya colocado, ofrecerá dos puntos de recarga ultrarrápidos para vehículos eléctricos, de manos de la firma Iberdrola-BP Pulse, sello surgido en 2023 y que hoy es líder en recarga ultrarrápida en España y Portugal, superando ya los 2.000 puntos en la Península.

La electrolinera meañesa llega de manos del Concello de Meaño y la Mancomunidade do Salnés. La administración local había adoptado ya en diciembre de 2023 un acuerdo plenario para suscribir una mutación demanial en favor de la Mancomunidade do Salnés, con el objeto de establecer dos puntos de recarga de vehículos eléctricos en la plaza de Ponte Dena.

Conexiones

Una vez instalada la estructura se están realizando los trabajos de conexión subterránea con la red eléctrica, debiendo recorrer para ello unos 50 metros, cruzar el vial que entra hacia Os Pasales y prolongarse luego bajo la acera paralela a la carretera PO-550 hasta el transformador más cercano en su lado en la Rúa Ponte Dena. Esta instalación, cuyo coste se valora en 150.000 euros, forma parte del proyecto comarcal para equipar O Salnés con estas electrolineras.

Para ello, la entidad supramunicipal ofreció el suelo en concesión mediante un procedimiento público. Resultó adjudicataria la compañía Charging Together, una alianza empresarial entre Iberdrola y la petrolera británica BP.

El proyecto contempla un total de 12 puntos de recarga en los nueve Ayuntamientos salinienses y a cambio la administración recibe un canon de 43.000 euros anuales durante dos décadas.