Catoira, Pontecesures y Valga repartirán 7.600 euros en sus carnavales

Los Concellos de Valga, Pontecesures y Catoira ya están calentando motores para la celebración de sus programaciones de Entroido, en las que repartirán 7.675 euros en los diferentes concursos de disfraces y carrozas previstos.

En el caso de la villa vikinga, este año incrementa las cuantías de los premios para animar la participación en su desfile. Tendrá lugar el domingo 15 y repartirá un total de 2.925 euros y además habrá dos nuevas categorías: el paraguas mejor caracterizado y «choqueiros».

El concejal de Cultura, Raúl Gómez, explica que quieren recuperar la tradición de este tipo de disfraces tradicionales.

Otras actividades

Los interesados en anotarse pueden hacerlo en el Rexistro del Concello antes del jueves 12 de febrero. Además del concurso, Catoira ofrecerá un taller de maquillaje carnavalesco para niños y que precisa inscripción previa y como cierre no faltará el entierro de la Solla, el sábado 22.

En Valga será este día cuando se festeje el certamen. El Ayuntamiento ha reservado 2.850 euros para premiar los mejores disfraces individuales, de pareja, grupos y comparsas. En total, repartirá 20 gratificaciones según el criterio del jurado de esta cita que se celebrará en las inmediaciones del auditorio.

La hoja de inscripción puede presentarse anticipadamente en las oficinas de la Casa Consistorial o en el correo electrónico concello@valga.es. También es posible anotarse el mismo día, antes de las 16.45 horas.

Y en cuanto a Pontecesures, el Ayuntamiento mantendrá abierto el plazo hasta el día 13. Su cita será dos días después y para animar la participación, las asociaciones, clubs y colegios que se presenten como comparsas (más de diez miembros) recibirán una gratificación de 100 euros. En cuanto a los premios, repartirá 1.900 euros entre los mejores de sus habituales doce categorías.