Cambados destina 4.000 euros a reparaciones en la plaza de abastos
El Concello tiene que arreglar la cámara del pescado que no puede esperar a la reforma
El Concello de Cambados destina 4.000 euros a la reparación de la cámara de frío para el pescado de la plaza de abastos que precisaba cambiar el evaporador. Se trata de una cuestión que necesita de solución ágil y que no puede esperar al proyecto para que la localidad tenga una plaza en mejores condiciones.
En el mejor de los casos, dentro de unos pocos meses se tomará la decisión de si se mantiene el plan de hace diez años de construir una nueva o se reforma la actual; la opción que cada vez tiene más adeptos entre las administraciones implicadas, empezando por la principal, el Concello.
Cabe recordar que el cuatripartito espera contratar este mes un estudio para evaluar las necesidades reales del mercado y lograr al mismo tiempo el sello de Mercado Excelente. De hecho, estaba a la espera de que saliera la línea de ayudas que la Xunta ofrece por estas fechas con ese fin.
Entre la contratación de esta evaluación y su realización aún se tardará tiempo. Según los responsables municipales con ella decidirán qué camino toman, aunque ya tienen claro que el proyecto heredado, y que ha sufrido todo tipo de vicisitudes en la última década, deberá modificarse porque no cumple en alturas con la normativa urbanística para esta zona y además hay que actualizar los costes.
