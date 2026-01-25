Cacabelos: «Necesitamos 10 millones para saneamiento y abastecimiento»

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, ha decidido retirar del orden del día del pleno de mañana el «Dictamen de propuesta para cambio de la forma de gestión e iniciación del expediente para la contratación, mediante concesión de servicios, del ciclo integral de abastecimiento de agua».

Este punto desató la polémica en los últimos días, toda vez que en la oposición hay grupos que creen que es una forma encubierta de afrontar la privatización del abastecimiento. El alcalde lo niega con total rotundidad, asegurando que lo que iba a iniciarse con la aprobación de ese punto era un trámite para elaborar una ambiciosa auditoría que, a posteriori, permitiera decidir en consecuencia sobre el futuro del servicio.

Es decir, que «no se trataba de privatizar, sino de examinar a conciencia la red antes de tomar decisiones», garantiza. Aún así, decidió posponer el debate plenario, «dado que el PP me había asegurado esta misma semana que estaba de acuerdo con iniciar este trámite de auditoría y ahora me dice que no lo apoya».

Era algo tan simple como iniciar un expediente para un plan de viabilidad económica en el que establecer los costes de la gestión del agua, que hace tiempo que necesitamos actualizar y que el PP también quería hacer, aunque ahora dé marcha atrás por razones que tendrá que explicar a los vecinos José Antonio Cacabelos Rico — Alcalde de O Grove (PSOE)

Y eso que «no es verdad que fuera a debatirse la privatización, lo cual quiero dejar meridianamente claro, porque estoy cansado de manipulaciones», sostiene.

«Lo que buscamos, repito, no es la privatización, por mucho que se hable de una posible concesión del servicio en el futuro –continúa el alcalde–, sino que el acuerdo a tomar en el pleno iba a limitarse a iniciar un expediente para el estudio de toda la red y la búsqueda de posibles alternativas».

«Los vecinos quieren el mejor servicio posible y les da igual quién lo gestione» Aunque no vaya a aprobarse ahora, la externalización del servicio de Aguas es, a juicio de José Cacabelos, «la línea que tenemos que seguir». Lo cree así «porque la red es obsoleta y no tenemos personal suficiente, ni el dinero necesario para mejorarla, ni la tecnología precisa para ofrecer a los vecinos un mejor servicio». A su juicio, hay que darle solución, porque «realmente creo que a los vecinos les da igual quién gestione el abastecimiento o el saneamiento, siempre y cuando puedan disponer del mejor servicio posible».

Es decir, que «aunque se votara a favor no iba a privatizarse el servicio, pero legalmente hay que justificar ese estudio de viabilidad que queremos realizar valorando la posible privatización futura como alternativa, junto a otras como la de gestión directa del agua, que es lo que hacemos ahora, o la creación de una empresa mixta; todos ellos modelos a valorar que ya funcionan en diferentes ayuntamientos de todos los colores políticos, aunque en O Grove ni siquiera se acepte hacer el estudio y grupos como Esquerda Unida (EU) recurran a falsedades».

En resumen, que «era algo tan simple como iniciar un expediente para un plan de viabilidad económica en el que establecer los costes de la gestión del agua, que hace tiempo que necesitamos actualizar y que el PP también quería hacer, aunque ahora dé marcha atrás por razones que tendrá que explicar a los vecinos».

Depósito de Cons da Garda

Ese estudio debería servir «para hacer una evaluación de todo el abastecimiento, de lo cual también debe encargarse una consultora y para lo que es igualmente necesario el acuerdo plenario».

Y un tercer elemento o ámbito a abordar sería «el plan de inversiones necesario para los próximos años, porque debemos ejecutar acciones tan importantes como ampliar el depósito de Cons da Garda, que se tiene que ir a 5.000 metros cúbicos, y eso cuesta 800.000 euros».

«En otros Concellos se llega a acuerdos, pero aquí unos mienten y otros reculan» Cacabelos lamenta que «en otros Concellos se llega a acuerdos trascendentales como el de mejorar el servicio del agua sin problema alguno, mientras que en O Grove hay partidos que toman decisiones contrarias a lo que apoyan en otros pueblos». Lo peor, argumenta, es que «hay grupos que mienten, como EU, y otros que, como el PP, hoy se comprometen a algo y mañana reculan, demostrando poca seriedad y nula visión política».

Pero eso no es todo, sino que «estamos haciendo una evaluación de la depuradora de San Vicente, que se ve superada en julio y agosto, y debemos valorar si se mejora, lo cual es complicadísimo por la carencia de terrenos, o se aborda un proyecto para recanalizar parte del saneamiento de San Vicente y derivarlo a la EDAR de O Grove».

Paralelamente, «estamos viendo la necesidad de invertir para mejorar la red porque hay muchos tramos donde las roturas son constantes, y también necesitamos un sistema de control tecnológico de la misma, como ya se aplica actualmente en muchos municipios para mejorar la eficiencia del servicio y no estar sujetos a posibles sanciones de Augas de Galicia por superar el 20% en pérdidas de agua, ya que actualmente estamos en el 40%».

Lo que quiere decir es que «todo esto se corrige con una mejor red de abastecimiento y un buen control que nos permita mejorar y no perder dinero».

José Cacabelos y los alcaldes de Sanxenxo y Ribadumia, tras el presidente de la Xunta. / Iñaki Abella

Así, tratando de explicar el por qué de la necesidad de un estudio como el que proponía, Cacabelos da cuenta de que «es obligatorio por ley que los vecinos cambien sus contadores de agua a los digitales, que cuestan 50 o 150 euros y que con la mano de obra se van a 300 o 400 por casa, y en los pueblos donde las empresas gestionan el agua son estas las que afrontan la inversión, aplicando un alquiler bajo a los vecinos como se hace con los contadores de la luz».

Los Concellos no tenemos la capacidad tecnológica ni los recursos económicos necesarios para mejorar el servicio como lo hacen las empresas especializadas en gestión del agua

En el caso de O Grove «necesitaremos 1,3 millones de euros para hacer estos cambios, por eso queríamos contratar ese estudio de viabilidad, coste e inversión, para tener datos reales con los que tomar decisiones, porque nuestras estimaciones dicen que en los cinco próximos años O Grove necesitará invertir en la red de abastecimiento y saneamiento entre 8 y 10 millones de euros».

La pregunta que se hace es, «de dónde va a salir ese dinero», a lo que contesta diciendo que «para eso era el estudio de viabilidad que proponíamos, no para ninguna privatización o externalización del servicio, que sería cosa de otro pleno diferente y que, por cierto, es la fórmula que se aplica en ayuntamientos de toda Galicia y de todos los colores políticos, porque está claro que los Concellos no tenemos la capacidad tecnológica ni los recursos económicos necesarios para mejorar el servicio como lo hacen las empresas especializadas en gestión del agua».

Los concejales del PP. / Iñaki Abella

«Es casi una propuesta del PP»

Así las cosas, para explicar su decisión de elevar a pleno la propuesta de estudio de la red de abastecimiento, como también para aclarar la decisión de retirar este asunto del orden del día de la sesión, José Cacabelos recuerda que «todo esto se inició contratando una empresa que hiciera una memoria técnica, por lo que ahora habría que contratar a una firma consultora para seguir avanzando y hacer todo el trabajo técnico».

Necesitaremos 1,3 millones de euros para hacer estos cambios, por eso queríamos contratar ese estudio de viabilidad, coste e inversión, para tener datos reales con los que tomar decisiones José Cacabelos

Y el origen de todo ello está en «cuando el PP propuso hace un par de años emplear parte del remanente de tesorería en contratar a una empresa para hacer este estudio, por lo que podemos decir que es casi una propuesta del PP con la que nosotros estábamos de acuerdo y nos trasladó en alguna reunión, diciendo que ante las roturas constantes de las tuberías en la subida a Meloxo y otros problemas detectados, era necesario hacer un estudio detallado del servicio».

Por esta razón, y porque «en la reunión que mantuvimos el lunes el PP me dijo que si, que ellos siguen pensando lo mismo, decidí incluir este asunto en el orden del día del pleno que convoqué el miércoles, pues de no ser así sería absurdo que lo planteara en solitario, dado que no tenemos mayoría absoluta». Pero el PP reculó, por eso retira el asunto del orden del día.

Los concejales de Esquerda Unida. / Iñaki Abella

«Ningún otro gobierno hizo tantas inversiones»

De todos modos, el alcalde de O Grove ha sido especialmente crítico con Esquerda Unida (EU), después de que su portavoz, Juan Otero González, dijera que el gobierno socialista está dejando morir el servicio de abastecimiento municipal.

«Frente a esto debo dejar muy claro que jamás en la historia de la democracia hubo en O Grove un gobierno que hiciera tantas inversiones como el nuestro en todo lo relacionado con el ciclo del agua».

Asegura el máximo mandatario que «en todos estos años hemos superado con creces los 10 o 12 millones de euros invertidos en la red de abastecimiento, a lo que habría que sumar los 10 millones que invirtió la Xunta en la depuradora y gestionamos también nosotros».

Abundando en ello, Cacabelos responde a los esquerdistas diciéndoles que «no están diciendo la verdad cuando aseguran que no mantenemos este servicio, puesto que desde que empezamos a gobernar en 2007 hemos apostado mantenerlo y potenciarlo mucho más fuerte que ningún otro gobierno, aún siendo conscientes de que, a pesar de todo lo que llevamos gastado, necesitaríamos otra inversión similar para seguir avanzando y alcanzar un nivel de modernidad del servicio acorde con lo que requiere un municipio como el nuestro».