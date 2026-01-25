Buscan a «Maty» en O Salnés con una recompensa de 800 euros
El Refugio de Cambados se suma al llamamiento de su familia, que la busca desde hace casi un mes
El Refugio de Animales de Cambados se ha sumado al llamamiento de una familia que recorre toda Galicia para intentar encontrar a su perra «Maty» que hace un mes huyó de casa asustada por los ruidosos festejos de Fin de Año de petardos y derrapes. Sus dueños no cesan de buscar y al principio ofrecían una recompensa que estos días han concretado con una cifra: 800 euros.
Ya denunciaron el caso e incluso consiguieron una ola de solidaridad con batidas en diferentes lugares y no solo en su localidad, en Vilaboa. Sin embargo, llevan casi un mes sin noticias de su podenquita de once años y han extendido el llamamiento para que llegue a donde tenga que llegar por si acaso. «Se sospecha que alguien pudo recogerla pensando que estaba abandonada, sin saber que su familia la busca desesperadamente», explican desde la protectora cambadesa.
No es la única asociación a la que han acudido sus dueños sin importar la distancia. Incluso han avisado a comunidades de montes, a la central de Emerxencias 112 Galicia, perreras, cazadores... De hecho, en su cartel dejan bien claro que está castrada y que no vale para cazar ni para criar.
Tiene el obligatorio microchip y de ella cuentan también que es tranquila.
Están desesperados por encontrarla y por eso no han dudado en poner precio a su paradero, como indican los carteles más recientemente compartidos donde también aparece un número de teléfono para dar los avisos oportunos.
Este puede encontrarse en el perfil de Facebook del Refugio de Animales de Cambados, entre otros.
