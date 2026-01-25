El BNG exige una «solución urgente» a los daños del temporal en el Mari Paz Vilas

El BNG reclama al Concello de Vilagarcía la instalación de un contenedor para almacenar material y reparaciones de «manera urgente» tras los daños sufridos el pasado jueves en el campo de fútbol Mari Paz Vilas por la borrasca Ingrid.

Su portavoz, Xabier Rodríguez, explica que las instalaciones presentan diferentes necesidades desde hace tiempo y que las tienen en cuenta en la negociación del presupuesto de 2026 con el gobierno local.

No obstante, ante lo sucedido esta semana, cuando las fuertes rachas de viento arrancaron el tejado de las oficinas del CD Bamio, considera que hay que darle una «solución urgente» a las más acuciantes. El nacionalista se desplazó al campo y explica que la junta directiva le ha explicado que ahora tienen que guardar todo el material en precario, así que a Rodríguez se le ocurre que se podría instalar un contenedor para su almacenamiento y así lo pide al Ejecutivo local y a la Fundación de Deportes.

En concreto, lo que sucede es que lo que pudo salvarse «tras un ingente esfuerzo de personal voluntario y directivos provisionalmente encuentra almacenado provisionalmente en la única sección de los vestuarios que a día de hoy no sufre de goteras y filtraciones procedentes del graderío. No disponen de otro lugar y perder este espacio tiene implicaciones para los jugadores y cuando coincidan competiciones», relató.

Según el concejal opositor, aunque quiso la fortuna que se produjera de noche y no hubo daños personales, sí ha habido también «cuantiosas pérdidas económicas para el Bamio, teniendo en cuenta que las oficinas acogían computadores, frigoríficos, aparatos de sonido y megafonía, así como archivos y material histórico del club».

A parte de buscar esta actuación urgente para «dar solución a los diferentes clubs que entrenan» en el campo, Rodríguez recordó que «ya veníamos denunciando el estado actual de las gradas y la repercusión en los vestuarios, a lo que se le suman numerosas deficiencias en al seguridad perimetral, el alumbrado, acceso, estado de las redes y tensores y la exposición al vandalismo».