El apagón de las farolas sume en la oscuridad la Praza de Galicia, afectando la seguridad y vida cotidiana

La Praza de Galicia de Vilagarcía vuelve a ser estos días un punto ciego en pleno corazón urbano. El fallo del alumbrado público mantiene la zona encadenando noches de oscuridad, una estampa que, más allá de lo llamativa, está alimentando la irritación de vecinos y comerciantes por el impacto en la seguridad y en la vida cotidiana del centro.

El problema no es completamente nuevo, pero sí ha ido a más. Las farolas ya dieron señales de debilidad durante varios días de la pasada semana y fue el miércoles cuando el apagón se hizo total. A partir de ahí, la plaza quedó sumida en una penumbra impropia de un espacio de paso constante, en una época del año en la que anochece alrededor de las 19.00 horas, un hecho que aumenta la incredulidad de ver como el sistema público de iluminación no funciona y hay que medir cada paso. Sin luz pública, la iluminación que salva la escena procede casi exclusivamente de los escaparates y de la gran pantalla publicitaria del edificio Lara, convertida en un improvisado faro urbano.

La falta de luz no se queda en la plaza. La oscuridad se estira hacia los primeros metros de la calle Castelao, hasta que el paseo se recupera, ya a la altura de la biblioteca Rosalía de Castro, donde los puntos de luz vuelven a funcionar con normalidad. El contraste es evidente para cualquier peatón: de la penumbra a una iluminación estable en apenas unos pasos.

Entre quienes frecuentan la zona, el debate se mezcla con una queja antigua: incluso cuando el sistema funciona, la potencia de los led, que han sustituido a las tradicoiinales bombillas, se considera insuficiente. Las reclamaciones por una iluminación «pobre» en el centro se han repetido en los últimos tiempos y vuelven a ganar fuerza ahora que ya no está el alumbrado navideño para añadir claridad y mejorar la sensación de confort al caminar.

La calle Castelao hay oscuridad y luz a partes iguales. / Iñaki Abella

Incluso una de las medidas que se adoptó por parte del Concello para tratar de mejorar la visibilización durante la noche fue la de retirar los cristales de las farolas para una iluminación más directa y sin interferencias que opacasen. Ahora, el problema va más allá al no encenderse ninguna de las cinco farolas de la plaza como tampoco las más cercanas.

La situación se agrava pasada la medianoche. Cuando la pantalla led del Lara se apaga a las 00.00 horas, el poco resplandor que amortigua la sombra desaparece y la oscuridad se impone definitivamente en la Praza de Galicia. Es entonces cuando el espacio, rodeado de actividad durante el día, adopta un aspecto desangelado y más vulnerable.

El problema choca, además, con la «normalidad luminosa» de la contigua calle Clara Campoamor, donde una iluminación reciente y más potente no solo marca diferencias, sino que llega a aliviar ligeramente la falta de luz en la plaza, separada por apenas unas baldosas.

A la espera de que el Concello resuelva la avería, en el centro de Vilagarcía crece la sensación de que no se trata solo de un fallo puntual, sino de una asignatura pendiente: hacer de la luz un servicio fiable y suficiente en el principal escaparate urbano de la ciudad. Porque, de momento, la Praza de Galicia sigue a oscuras.