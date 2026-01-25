Ádega celebra medio siglo de una vida de cine en Vilagarcía

El Salón García volvió a llenarse para hablar de cine, pero también para hablar de ciudad. Fue el 16 de enero cuando el Cine Clube Ádega abrió el año de su 50 aniversario con un acto que reunió a socios y público en Vilagarcía. La efeméride se celebrará durante todo 2026 y llega con una directiva que ha creado un grupo de trabajo de 8 personas para dar forma a una programación especial. Al frente está Fernando López, presidente desde 2015.

La conmemoración mira en dos direcciones. Hacia atrás, para poner en valor a los pioneros que, en 1976, impulsaron el movimiento cineclubista local cuando programar una película era un gesto artesanal y la proyección se convertía en encuentro. Y hacia delante, para demostrar que el cineclub no es un objeto de nostalgia, sino una manera de ver y conversar que mantiene su sentido en la era de las plataformas. López lo resume con humor: «Hay socios que a veces ni siquiera vienen a la película», dice, y añade que esa base sostiene el proyecto incluso en semanas de menor afluencia. Esa idea, la de una comunidad que respalda la actividad más allá de la puntualidad, es parte del secreto de una entidad que ha sobrevivido a cambios tecnológicos, hábitos y crisis de asistencia a las salas.

El hilo visual del aniversario lo marca una imagen creada por el artista vilagarciano Manolo Chazo. Representa a un trabajador cargando las bobinas que llegaban a los cines antiguos. Ese emblema enlaza con una época en la que el cine dependía de transportar, montar y proyectar físicamente, y sirve de puente con los orígenes que el Ádega está revisando. En el relato de aquellos inicios aparecen las primeras sesiones en el auditorio de la antigua Caja de Ahorros de Vigo y el Cervantes como escenario de ensayo y referencia. El cineclub reivindica así una memoria de oficio: la del proyeccionista, la del peso de las latas, la de una cultura que exigía presencia y coordinación.

La gran cita de memoria llegará en verano con una exposición titulada «50 años de cine en Vilagarcía». Se abrirá del 15 de junio al 15 de agosto en la Sala Rivas Briones y coincidirá con la tradicional Semana de Cine. La muestra pretende explicar el movimiento asociativo que sostuvo la cultura cinematográfica en la villa y el papel del cineclub como promotor. Incluirá una pieza documental con entrevistas y material de época. La directiva ya trabaja en la catalogación de carteles, fotografías y objetos cedidos por particulares y antiguos socios. En paralelo, se buscan más materiales gráficos y recuerdos que ayuden a dibujar una cronología sentimental de la ciudad y su vínculo con la pantalla.

El trabajo para organizar el cincuenta aniversario requiere de mucha ilusión. / FdV

En esa reconstrucción reaparecen nombres propios. La directiva señala a Eduardo Puceiro Llovo, «Chango», actor y creador del grupo de teatro Ítaca, como uno de los motores del arranque. Junto a él se cita a personas vinculadas al Ateneo y a la Asociación Cultural Arosa, así como a figuras como José Luis Camba o Rafael Sabugueiro. Aquella red, explican, ayudó a convertir el cine en un acontecimiento cultural estable y abrió el camino para la Semana de Cine, que acabaría siendo una de las señas de identidad del Ádega. La intención del aniversario es que esa generación de arranque no quede reducida a una nota breve, sino reconocida como el punto de partida de un hábito colectivo.

Medio siglo después, el reto es mantener la continuidad. López recuerda que, cuando empezó su etapa en 2015, montaban y desmontaban una pantalla para cada sesión; hoy el Concello dispone de una pantalla adquirida hace cinco años que facilita la logística y mejora la experiencia. Ádega programa una media de tres proyecciones al mes y busca equilibrio: un clásico anterior al 2000 pero vigente, una película más actual y títulos con recorrido en festivales o con mirada social. «No queremos competir con los cines», insiste el presidente, «queremos ofrecer otra experiencia». Esa experiencia se construye con presentación, contexto y cercanía, y apuesta por un público que no solo consume, sino que participa.

Los números acompañan. El cineclub roza los 150 socios, con una cuota anual de 60 euros que da acceso a sus actividades. La asistencia habitual se mueve entre 30 y 40 personas por sesión, aunque hay días que se supera el centenar. Y el aniversario también saldrá al exterior: Vilagarcía acogerá un encuentro de cineclubes de Galicia previsto entre mayo y julio, y la Semana de Cine volverá a apostar por proyecciones al aire libre en el parque Miguel Hernández, donde la noche y la pantalla convierten el cine en experiencia compartida.

Organizarán una reunión de los cineclubes de toda Galicia para compartir experiencias

Vilagarcía se convertirá durante un día –entre los meses de mayo y junio, en una fecha aún por concretar– en el epicentro del cineclubismo gallego. Ádega prepara un encuentro de colectivos de este sector en Galicia dentro de la programación de su 50 aniversario, con la idea de reunir a entidades de todo el territorio para compartir experiencias, modelos de gestión y formas de seguir acercando el cine a la gente en un momento en el que las salas comerciales acusan la caída de espectadores.

Las proyecciones de este aniversario ya han comenzado. / Noe Parga

La cita, concebida como un espacio de intercambio y visibilización, quiere poner en valor la red de asociaciones que, desde hace décadas, sostienen la exhibición alternativa con presentaciones, coloquios y ciclos. En el caso del Ádega, la directiva destaca que ese componente de mediación, el que contextualiza las películas y genera conversación, explica el porqué los cineclubes mantienen público fiel mientras cambia la manera de consumir el producto audiovisual.

Noticias relacionadas

El encuentro servirá también para reforzar el papel de Vilagarcía como plaza vinculada al cine, para lo cual Ádega implementará la exposición de sus 50 años, así como la celebración de una edición más de una Semana de Cine que volverá a sacar la gran pantalla a las noches estivales.Lejos queda ya aquella primera proyección experimental de «Cuerno de cabra» en 1976 que dio paso a la primera película como Ádega: «Paseo por el amor y la muerte». Desde entonces, 50 años de una vida de cine y mucho guion por escribir.