«Voando nas Rías Baixas» vuelve a fijarse en el Complejo Intermareal Umia-O Grove
Se incluye una ruta por las playas de A Lanzada y Mexilloeira, el 21 de junio
La Diputación de Pontevedra lanza una nueva edición de su programa «Voando nas Rías Baixas». Como era de esperar, marca de nuevo como parada obligada la del Complejo Intermareal Umia-O Grove, en el que se incluyen la laguna A Bodeira y Punta Carreirón.
No es para menos, teniendo en cuenta que se trata de uno de los espacios naturales más importantes de la provincia y de una atalaya privilegiada para la observación de aves, que es, a la postre, lo que se busca con esta iniciativa del ente provincial avalada por SEO/BirdLife.
Se trata, cabe recordar, de rutas ornitológicas mediante las que «sensibilizar a la población sobre los recursos culturales y naturales de la provincia y la importancia de su conservación».
La visita al Complejo Intermareal Umia-O Grove, el 13 de diciembre, servirá para cerrar esta edición del programa, en el que también se incluye una ruta por las playas grovenses de A Lanzada y Mexilloeira, el 21 de junio.
«Voando nas Rías Baixas» arranca el próximo día 8 en Nigrán –Foz da Ramallosa y playa América–, para continuar el 24 de mayo en las Brañas de Xestoso (Forcarei y Silleda).
Asimismo, y esto es novedad, el 13 de septiembre habrá ruta por Cabo Udra, como la habrá el 11 de octubre en A Guarda y el 15 de noviembre en el intermareal de Combarro y Lourido (Poio y Pontevedra).
