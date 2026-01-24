Vilagarcía de Arousa recibirá casi 4 millones de euros en fondos FEDER para cinco proyectos municipales

El Concello ha confirmado la concesión de casi 4 millones de euros a Vilagarcía de Arousa a través de la nueva senda financiera de fondos FEDER vinculada a la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). La Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda ha publicado la resolución definitiva, que ratifica la asignación inicial para cofinanciar cinco proyectos municipales incluidos en un plan de actuación valorado en 6,5 millones de euros, una línea de proyectos clave dentro de la línea de gobierno local.

Según el documento, las inversiones se articularán con un esquema de financiación 60-40. En términos globales, las cinco actuaciones suman 6.454.853 euros, de los que 3.872.912 euros procederán de la subvención europea. El resto deberá cubrirse con recursos propios del Concello y con aportaciones de otras administraciones, a través de planes y ayudas adicionales hasta alcanzar la financiación completa.

El paquete de proyectos confirmado incluye la ampliación de la piscina municipal, con un presupuesto total de 3,2 millones de euros; la rehabilitación del edificio adquirido en Os Duráns para habilitar un nuevo centro de Servicios Sociales, con 900.000 euros; la reforma integral de la calle Veiga do Mar, en Vilaxoán, con otros 900.000; y la renovación de las calles Aduana y Cruz, en Carril, por 800.000 euros. La quinta actuación se centra en el servicio Vaibike!, que prevé incorporar bicicletas eléctricas con una inversión de 700.000 euros.

Desde el ejecutivo local, que encabeza Alberto Varela, se subraya que esta línea de financiación europea permitirá acelerar actuaciones alineadas con criterios de desarrollo sostenible promovidos por la Unión Europea. El gobierno municipal enmarca esta ayuda en una estrategia continuada de captación de fondos, citando precedentes como Edusi, Next Generation y el PSTD.

Además, el Concello apunta a que la cuantía concedida podría incrementarse si en marzo de 2027 está ejecutado el 40% del plan. En ese escenario, la ampliación de la piscina —cuyas obras comenzaron el pasado verano— se presenta como una de las actuaciones con más opciones de facilitar el cumplimiento de ese hito de ejecución.