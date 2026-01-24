Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilagarcía abre el plazo para inscribirse en las pruebas de la Certificación Gallega en Competencias Digitales

El número de plazas se limita a 20 personas y el plazo termina el día 28

La formación tiene una duración de ocho semanas.

La formación tiene una duración de ocho semanas. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía ha abierto el plazo de inscripción para presentarse a las pruebas de la Certificación Gallega en Competencias Digitales (ComDix) de nivel Iniciación, una acreditación homologada que demandan cada vez más empresas y administraciones en procesos de contratación.

La inscripción puede realizarse hasta el 28 de enero a través de la web del CeMIT y el número de plazas está limitado a 20 por localidad. La participación es gratuita y pueden anotarse mayores de 16 años.

Los exámenes se celebrarán los días 25 y 26 de febrero en las aulas de la red CeMIT; en el caso de Vilagarcía, en el Centro Municipal de Matosinhos. Para inscribirse es necesario estar dado de alta como usuario del aula CeMIT. Los contenidos del examen están disponibles online, y la plataforma ofrece también un curso de autoformación para preparar la prueba, que consistirá en un cuestionario tipo test.

La lista de admitidos se publicará tras un sorteo y se habilitará un plazo de diez días para renuncias y llamamiento de reservas. El Concello advierte de que quien no acuda sin renunciar será penalizado y no podrá participar durante un año. Además, el centro ofrece teleformación tutorizada para obtener el ComDix intermedio.

Esta formación tiene una duración de ocho semanas y para obtener el certificado los participantes deberán superar el 80% de las pruebas.

