Los vikingos quieren volar alto desde Catoira

El Concello de Catoira trata, por todos los medios a su alcance, de exprimir al máximo su pasado vikingo. Lo hace cada año, con motivo de la tradicional romería y el desembarco de los hombres del norte a los pies de las Torres de Oeste, ofreciendo desde hace más de seis décadas un espectáculo siempre multitudinario declarado de Interés Turístico Internacional. Y lo hizo, también, alquilando uno de sus drakkar para el rodaje de la última película de Alejandro Amenábar.

Esta última operación se fraguó en una de las ediciones pasadas de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde en días pasados el gobierno de Xoán Castaño ha empezado a sentar las bases para lograr un nuevo éxito desde un punto de vista turístico y promocional.

Esta vez el regidor y su edil de Cultura, Raúl Gómez, entablaron conversaciones con una productora audiovisual para ver el modo de convertir a la villa catoirense, sus gentes y sus raíces vikingas en eje central de un capítulo monográfico en un conocido programa de televisión «de gran tirón a nivel estatal».

Raúl Gómez y Xoán Castaño, en Fitur. / Fitur

Así lo explica el alcalde nacionalista de Catoira, que quiere mantener la máxima discreción en torno a este asunto y prefiere no desvelar datos concretos sobre la negociación abierta, aunque mostrándose convencido de que, en caso de fraguar la emisión del programa, «tendrá una gran repercusión para nuestro Concello, que vería su imagen proyectada a una gran cantidad de público».

Pero eso no es todo, sino que «además del refuerzo turístico que podría suponer que Catoira fuera seleccionada como base para el programa, esta circunstancia tendría otros beneficios para el pueblo».

Agencia Atlas

Como queda dicho, fue en la última edición de Fitur donde Castaño y Gómez pudieron avanzar en los contactos con la productora televisiva iniciados hace semanas. Y aunque «por ahora no se pueden dar más datos, hasta que la decisión de la productora sea firme», sí ha querido destacar la importancia del posible acuerdo.

Para convencer a los responsables del conocido programa, los representantes municipales les transmitieron las particularidades de la localidad y, por supuesto, le ofrecieron total colaboración por parte del Concello.

A su regreso de Madrid, donde también presentó las potencialidades que ofrece Catoira en el seno de la Red de Villas Termales, el alcalde sostiene que ahora solo cabe esperar a las reuniones a celebrar en próximas semanas entre el Concello y la productora «para cerrar todos los flecos pendientes» y encarrilar la grabación, en caso, claro está, de que la firma audiovisual decida finalmente hacer uno de sus programas en tierras vikingas.