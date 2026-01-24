Los trabajadores de la conserva vuelven a movilizarse «por un convenio digno»

A pesar de las gélidas temperaturas y la amenaza de temporal, la CIG sacó su gente a la calle esta mañana para seguir adelante con las movilizaciones del sector de la conserva de pescados y mariscos y reclamar «un convenio colectivo digno», además de mostrar su oposición frontal a una propuesta de mediación «que empeora más si cabe la realizada por la patronal».

Medio millar de personas, sobre todo mujeres, recorrieron las calles de Vilagarcía reclamando «mejoras salariales» y arremetiendo con dureza contra la patronal y los «sindicatos estatales» CC OO y UGT, a los que tildaron de «traidores».

Coreando todo tipo de consignas, haciendo ondear sus banderas, lanzando petardos, encendiendo bengalas y haciendo sonar silbatos, gaitas y bombos, los manifestantes se detuvieron en la plaza de Galicia tras recorrer la ciudad desde Ravella.

El recorrido por las calles de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Fue entonces cuando dieron lectura a varios manifiestos, en los que exponían sus preocupaciones y exigencias, anunciando nuevas acciones de protesta y dejando las puertas abiertas a la convocatoria de huelga.

Fue así como dejaron claro su enfado, pues «a pesar de conseguir mejores resultados económicos, alcanzar beneficios importantes en su cuenta de resultados y lograr todo tipo de ayudas procedentes de fondos púbicos, la patronal se olvida de sus trabajadores».

De ahí que estos salgan nuevamente a la calle, «para reclamar unas condiciones salariales que nos permitan vivir con dignidad y defender un modelo transparente y con derechos que garantice igual salario a igual trabajo», proclamaron los manifestantes.

La manifestación reunió a medio millar de trabajadores. / Iñaki Abella

«No vamos a ceder frente a la traición de la patronal y los sindicatos Comisiones y UGT”, advirtieron al grito de «lume», oponiéndose así a las condiciones laborales «pactadas por los traidores», ya que «consolidan la precariedad de nuestro sector».

Al referirse así al preacuerdo existente a nivel nacional, la CIG dejó claro que seguirá «peleando, sea dónde sea, para lograr las mejoras que reivindicamos y nos merecemos», tratando con ello de sortear «la traición de Comisiones Obreras y UGT», insistieron.

Un ataque directo a esas centrales sindicales que se debe a que «dieron la espalda a los trabajadores, hicieron saltar por los aires el buen trabajo que se había hecho hasta ahora y pretenden dinamitar los muchos logros conseguidos en el anterior convenio colectivo», lamentan los trabajadores afines a la CIG.

«Hipotecados hasta 2030»

Los mismos que reprocharon a los «sindicatos estatales» el hecho de que pretendan «hipotecarnos hasta 2030». Frente a lo cual la CIG quiso dejar claro que no va a permitir «incumplimientos del acuerdo laboral» y que va a seguir adelante «para lograr mejoras y presionar a los sindicatos estatales en defensa de un sector tan esencial como el de la conserva, en el que trabajan 30.000 mujeres y hombres».

De ahí que los manifestantes insistan en reivindicar «un convenio colectivo justo, que garantice un incremento salarial suficiente para que podamos mantener poder adquisitivo».

La manifestación avanzó desde Ravella hasta la plaza de Galicia. / Iñaki Abella

Primer productor

Y también, argumenta, un convenio acorde con la realidad del sector conservero a nivel nacional e internacional, pues «no podemos seguir tolerando que siendo Galicia el primer productor europeo de conservas de pescados y mariscos, sigamos estando a la cola en cuanto a derechos laborales y salariales».

De ahí que volvieran a escucharse reivindicaciones ya planteadas repetidamente en el pasado, como la referida a la equiparación salarial entre hombres y mujeres.

Y de ahí, también, que la CIG tache de «ridículos» los incrementos salariales propuestos, «de un 2,9% en 2025, un 2,5% en 2026 y en 2027, un 2% en 2028 y de un 1,5% en 2029 y 2030».

Así figuran en la propuesta sí asumida por CC OO y UGT que tanto irrita a la CIG y lleva a este sindicato a tachar de «barbaridad» el hecho de que los demás «acepten un convenio con vigencia de seis años que empeora la cláusula de revisión salarial que tanto trabajo costó introducir en el anterior documento».