Suspenden sine die el juicio por el desfalco de Porto de Cambados

El juicio por el presunto desfalco en Porto de Cambados se ha suspendido tras la renuncia de la abogada de los dos acusados, según informa la defensa de la cofradía cambadesa, propietaria de la sociedad. Así las cosas, no hay fecha para la nueva vista y la cuestión puede demorarse entre la designación de un nuevo letrado y el tiempo necesario para que se ponga al día.

El juicio se había fijado para el próximo martes en la Audiencia de Pontevedra, sentando en el banquillo de los acusados al exgerente, J.L.S.R., y a su mujer. El primero se enfrenta a las acusaciones de apropiación indebida y administración desleal, pero las peticiones de penas difieren.

Mientras que el pósito le atribuye un desfalco de 200.000 euros durante sus dos años de gestión, entre las ganancias que dejó de percibir la firma y un presunto uso improcedente de fondos, la Fiscalía considera probado un agujero de unos 36.000 euros.

Así las cosas, la acusación particular, ejercida por el despacho Sabín Abogados, solicita penas que suman 16 años de prisión para el exgerente y también pide privación de libertad para su pareja, J.B.G., a la que acusa de un delito de receptación. Por su parte, el Ministerio Público en sus conclusiones provisionales pide tres años para él y dos para ella.