El PP de Vilagarcía propone ampliar los convenios de centros socioculturales para optar a subvenciones
Presentarán una moción para cesiones de 5 años que permitirían entrar en el plan de ayudas de la Diputación
El PP de Vilagarcía llevará al próximo pleno una moción para modificar los convenios con las asociaciones que gestionan los centros socioculturales municipales. La propuesta pasa por ampliar el plazo de cesión de los locales de los dos años actuales a un mínimo de cinco, con el objetivo de que las entidades vecinales puedan acceder a subvenciones de la Diputación.
Los populares explican que el Plan +Provincia Comunitaria ofrece ayudas de entre 6.000 y 10.000 euros para reformas, mejoras y compra de equipamientos, pero exige como requisito contar con la cesión del inmueble durante al menos cinco años. A su juicio, los acuerdos que firma el Concello por solo dos años, actúan como un «muro burocrático» que deja a las parroquias sin opciones de captar esos fondos.
Sostiene la formación liderada por Ana Granja que la medida permitiría mejorar la eficiencia energética, accesibilidad o mobiliario sin aumentar el gasto municipal, ya que el Concello limita su aportación a 2.200 euros anuales por cada uno de los centros sociales. «Es una solución de sentido común: mejorar las instalaciones para los vecinos sin que les cueste un euro más a los vilagarcianos», afirma la portavoz de los populares que busca alinear los convenios municipales con los requisitos de la Diputación.
