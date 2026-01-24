El PP de Ribadumia se reunifica con la entrada de Xuntos en el gobierno

Los escindidos del PP que fundaron Xuntos por Ribadumia regresan a casa con su integración en el gobierno local. Una operación que lleva casi un año gestándose y que provocará cambios aún por determinar en las concejalías y también en la oposición, aunque de menor trascendencia. Pero sobre todo es el primer paso y el legalmente posible a estas alturas del mandato para que vayan en sus listas de las elecciones municipales de 2027.

Los populares consiguen reunificar el partido y unir al «centro derecha» en esta localidad que, por unas cosas y otras, lleva dos décadas sumando divisiones. De hecho, a la puesta de largo del acuerdo político de hoy no faltó el presidente provincial, Luis López, y otros dirigentes como Luisa Pérez y Javier Tourís.

Lo firmaron el alcalde, David Castro, y el único concejal que Xuntos logró en los comicios de 2023, Ramiro Lorenzo, y en nombre de toda la formación, pues aseguró que la decisión se tomó con «transparencia» y por su núcleo duro. De hecho, estaban presentes otros miembros como quien fue su candidata a la Alcaldía, María Asunción Álvarez, que llegó a ir en listas populares. También acudieron los ediles de gobierno en una imagen de unidad total.

El partido no se disuelve, pero si todo marcha bien, lo hará para la próxima cita con las urnas, alcanzando la integración real en las filas populares. Explicaron que no es un bipartito, pero Lorenzo será un miembro de pleno derecho y con voz en la gestión diaria del Concello.

«Aunque todas las áreas son muy transversales, habrá cambios en las concejalías, aún por perfilar. En todo caso será una persona con responsabilidades, como tenemos todos, y de relevancia en la toma de decisiones importantes. Cuantos más seamos más podremos concretar proyectos, escuchar mejor a los vecinos y ganar en propuestas, lo cual es lo mejor para la ciudadanía porque hay mucho trabajo», indicó el regidor.

El hasta ahora concejal opositor se mantiene en el grupo mixto pues a estas alturas debe respetarse el mandato de las urnas, como ha pasado en Meaño y A Illa, donde el partido también ha conseguido poner paz en sus filas. No obstante, en los próximos días renunciará a la representatividad en alternancia para las comisiones informativas que había pactado con los otros ediles opositores de este grupo: BNG y Somos.

Ramiro Lorenzo aseguró que tanto estos como el PSOE sabían «desde el minuto uno» de las negociaciones y que les avisó del acuerdo, a excepción de Somos. «No supo estar a la altura de las circunstancias. Publicaron en las redes que había algo cerrado, llegué a escuchar que teníamos pactados números en la lista y puestos y no me parece una forma ética de hacer política, y como no la comparto, no se lo comuniqué», argumentó, negando que existiera tal y mostrando disposición por su parte de pasar a los medios el documento firmado, cosa que no sucedió.

¿Que cambió en tres años?

Xuntos nació en 2023 sumando a populares como estos e incluyendo a su candidato en aquel momento, Martín Vázquez. Estaban descontentos con la fusión de Independientes y el PP que culminó con el fichaje de Castro como cabeza de lista tras dos mandatos continuados ostentando el bastón de mando. Entonces, ¿qué ha cambiado? El edil de Xuntos espera que esto sea un «punto y aparte» en las viejas rencillas de los conservadores ribadumienses e indicó que las diferencias de hace tres años fueron las mismas de «siempre» y «más que de fondo político, fueron de forma, por ambos bandos».

Pero «después de hablar largo y tendido y de ponerse en los zapatos del otro»; del reconocimiento mutuo de «errores» y aportando grados de comprensión y «coherencia (...) decidimos que hay que dejar de lado el pasado y mirar hacia adelante para buscar una mejoría para este gran Concello y con gran potencial», añadió.

«Al final, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Coincidimos en los objetivos importantes para los intereses de los vecinos», aportó el alcalde, quien cree que Ribadumia debe estar «contenta» porque «nadie puede olvidar que hubo grandes políticos y que todo el crecimiento que ha tenido y los grandes proyectos se consiguieron bajo las siglas del PP», defendió con vehemencia.

De hecho, considera que «juntar por fin a toda la familia del centro derecha» marca un «día muy importante» para localidad y también de cara a la fortaleza del partido a nivel provincial y gallego. También espera que se extraigan lecciones para «no repetir el pasado» de fracturas.

Castro y Lorenzo tras firmar el acuerdo político.

Fue en febrero de 2025 cuando trascendieron estos movimientos y los implicados explicaron que no cristalizó antes porque estas cosas «llevan su tiempo. Teníamos que conocernos, explorar cómo vemos la política y encontrar puntos de encuentro para tener estabilidad». Además de que las ocupaciones laborales y personales «no siempre permiten que los contactos sean tan intensos», declaró Lorenzo.

Los populares van cerrando el cerco en O Salnés

El Partido Popular va cerrando el cerco en la comarca de O Salnés. Primero fue la recuperación de Meaño con el regreso de Carlos Viéitez ya en posesión del bastón de mando. Luego el partido aceptó la reintegración de Matías Cañón que obtuvo buenos resultados en A Illa a pesar de que le dio la espalda en plena campaña electoral tras hacerse pública su condena por maltrato. Y ya antes, en 2023, llegaba el fichaje de David Castro, que llevaba dos mandatos como alcalde con una de las escisiones del viejo conflicto de los conservadores; Independientes.

Así que, a pesar de la espinita de recuperar Cambados, la satisfacción en la dirección de Pontevedra es palpable, pues está fortaleciendo el partido a nivel municipal para, entre otras cosas, mantener la Diputación; un maná de fondos fundamental hoy para las maltrechas economías de los Ayuntamientos.

El presidente en ambos casos, Luis López, repartió «felicitaciones» a ambos lados de la mesa por «poner por delante a los vecinos», pues «cuando la unidad, triunfa, ganan». También destacó la «generosidad» de las partes a la hora de aparcar sus diferencias y declaró que el PP es «un partido de mayorías, representamos los intereses de los vecinos por encima del sectarismo ideológico que impera y esa mayoría que tenemos en la calle llega a las urnas» y «por eso gobernamos», añadió.

Asimismo, se deshizo en buenas palabras para el regidor cuya integración fue una de sus apuestas como presidente del partido a nivel provincial. De él destacó que alcanzó la mayoría absoluta hace tres años por su «gestión, cercanía, entrega total y absoluta y una capacidad de escucha extraordinaria», además de que «es de sumar personas, ideas y visiones, algo que enriquece».

En la comparecencia, que tuvo lugar en el hall del portentoso auditorio de esta localidad, también estuvieron miembros de Xuntos, concejales del gobierno local y otros responsables de la dirección provincial: la secretaria general, Luisa Piñeiro, y el vicesecretario Javier Tourís.