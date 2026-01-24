La novela «Ventre de Madeira», de José Carou, nuevo homenaje a Lueiro Rey

José Carou Rey ya tiene en su bolsillo el diploma, los 3.000 euros y la publicación de su obra en Edicións Xerais de Galicia. Todo ello parte del premio que le corresponde como ganador de la 32 edición del certamen Manuel Lueiro Rey de Novela Curta, convocado por el Concello de O Grove en colaboración con el Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra.

La Casa da Cultura Manuel Lueiro acogió el acto de entrega del galardón con el que se reconoce la riqueza de la obra titulada «Ventre de Madeira», según el jurado «narrada con oficio y solvencia» mediante una prosa «de estructura circular que exprime con acierto los elementos simbólicos y las alusiones culturales para recrear una trama repleta de personajes singulares e inolvidables».

Familiares de Lueiro, vecinos de O Grove y dirigentes políticos participaron en el acto de reconocimiento a José Carou Rey y homenaje póstumo al insigne Manuel Lueiro Rey, descubriendo así una novela «que nos sumerge en una intensa historia de amor» ambientada en la ciudad de Santiago de Compostela de finales de los años ochenta.

Un momento del acto de entrega del premio. | FdV

De este modo, cabe recordar, el escritor y profesor de Ribeira suma su nombre al de ganadores del Lueiro como Óscar Manuel Guzmán Álvarez, Lionel Rexes, Álex Alonso Alonso, Alberto Mancebo Soto, Manoel Riveiro Loureiro, Cabrero Figueiro o Xoán Xosé Piñeiro Cochón.

También al de Rosa Aneiros Díaz, Francisco Castro Veloso, Inmaculada López Silva, José Luis Álvarez Pérez, Manuel Anxo Darriba Blanco, Santiago Jaureguizar Ortiz de Zárate, Xabier López López, María del Pilar Buela Piedra y Teresa Moure Pereiro, que figuran igualmente entre los triunfadores de este certamen nacido en 1992.

De igual modo, «Ventre de Madeira» pasa a formar parte de una ya extensa relación de exitosos títulos, como «Só os mortos saben a verdade», «A montaña do poeta», «O Estranxeiro», «Indolente», «O encerro», «Historia de Zeltia» y «Reciclador».

Son, junto a «Xogo de espellos», «Play-back», «Canción de amor india», «De maxia e de obras», «Velada do billarista», «Breve crónica universal da clase obreira», «O mono no espello», «Ácaros verdes» y «A xeira das árbores», las novelas que han contribuido a engrandecer este ya afamado concurso literario que rinde homenaje al escritor local que le da nombre.