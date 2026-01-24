Juzgan a un arousano por un caso de abuso sexual a un menor
La Fiscalía pide tres años de cárcel y otras medidas para él
l. r.
La Audiencia de Pontevedra acogerá el próximo martes el juicio contra una arousano acusado de un delito de abuso sexual a menor de 16 años de edad.
En aras de protegar a la víctima, la sesión se desarrollará a puerta cerrada y se han dado pocos detalles sobre los hechos.
La Fiscalía informó ayer de que solicita tres años de cárcel contra este hombre, por unos hechos que tuvieron lugar en el partido judicial de Vilagarcía en el año 2021.
Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público pide otras medidas para él. En concreto, la prohibición de acercarse a una distancia inferior a 500 metros a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la misma, así como comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por tiempo de 5 años.
Programa de educación
También su inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por tiempo de siete años.
Asimismo, el fiscald de Pontevedr plantea una libertad vigilada de cinco años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad con la obligación de participar en programas formativos de educación sexual
El juicio está fijado para primera hora en la Sección Segunda del tribunal provincial.
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- La FGCN y los procuradores custodian más de 100 coches de narcos listos para subastar
- Solo una empresa opta a hacerse con las obras del centro de talasoterapia
- La Brilat traslada el papel de las Fuerzas Armadas a los centros educativos
- Una decena de estudiantes de Carril sufren una indisposición en Andorra
- «Con la tasa turística podremos recaudar 500.000 euros para ganar en calidad»