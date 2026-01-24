Juzgan a un arousano por un caso de abuso sexual a un menor

La Audiencia de Pontevedra acogerá el próximo martes el juicio contra una arousano acusado de un delito de abuso sexual a menor de 16 años de edad.

En aras de protegar a la víctima, la sesión se desarrollará a puerta cerrada y se han dado pocos detalles sobre los hechos.

La Fiscalía informó ayer de que solicita tres años de cárcel contra este hombre, por unos hechos que tuvieron lugar en el partido judicial de Vilagarcía en el año 2021.

Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público pide otras medidas para él. En concreto, la prohibición de acercarse a una distancia inferior a 500 metros a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la misma, así como comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por tiempo de 5 años.

Programa de educación

También su inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por tiempo de siete años.

Asimismo, el fiscald de Pontevedr plantea una libertad vigilada de cinco años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad con la obligación de participar en programas formativos de educación sexual

El juicio está fijado para primera hora en la Sección Segunda del tribunal provincial.