El Son do Mar suma un cuarto día con conciertos de OBK y Tam Tam Go
Lanzan una promoción para este día, el 22, con un precio de 22 euros
El Festival Son do Mar aumentará un cuarto día su programa y ya cuenta con dos artistas confirmados para esta fecha, que será el 22 de julio. En concreto, se subirán al escenario de Meaño OBK y Tam Tam Go.
La promotora explica que han tomado la decisión de aumentar las jornadas porque «queremos darle un nuevo impulso al festival y posicionarnos como una de las apuestas únicas, diferentes y uno de los referentes en Galicia».
Así, a los ya anunciados días 23, 24 y 25 de julio le suman el miércoles en una «apuesta por un evento de calidad y competitivo, que realce y haga más competitiva la comarca de O Salnés», añaden.
Los mentados artistas necesitan de pocas presentaciones porque tienen en sus repertorios canciones que se mantienen como himnos populares, como los temas «Atrapados en la red» o «Cruzando el río» de los extremeños. De hecho, OBK está de gira con su Vértigo Tour para celebrar los 35 años en la música de un pionero de la electrónica en España.
Desde la organización indican que aún quedan otros conciertos por anunciar y las entradas de este cuarto día añadido han salido con una promoción de 20 euros. El precio subirá cuando se confirmen las otras incorporaciones, avisan.
Cabe recordar que la cita de Meaño ya tiene en cartera actuaciones de Maldita Nerea, Marlon, Luis Fercán, Europe, Lia Kali y 9Louro.
