EU de O Grove afirma que el alcalde miente: «La privatización del agua ya está decidida»

Esquerda Unida de O Grove acusa al alcalde de mentir, pues asegura que la privatización de la gestión del agua está decidida. «Lo que se lleva a pleno es la aprobación explícita del cambio de modelo, de gestión directa a concesión privada», explica su portavoz.

De este modo, José Antonio Otero, deja en evidencia los llamados a la calma de Jose Cacabelos del jueves, indicando que se trata de aprobar un expediente para hacer un estudio sobre la viabilidad del servicio y tomar decisiones de futuro, aunque no ocultaba que la externalización se contempla.

Es más, según los izquierdas el documento que va a la sesión del lunes «reconoce que la concesión es la opción elegida, que se inicia el expediente de contratación y que se comienza a tramitar el paso de la tasa municipal a una privada. Que no intenten engañar a la ciudadanía con excusas técnicas». Así las cosas, indican que si su Ejecutivo en minoría logra el apoyo de algún partido de la oposición, el suyo no lo tiene, «será un punto de no retorno».

Para Otero, los problemas mencionados por el socialista en el servicio han sido «provocados de manera intencionada para un deterioro que justifique la privatización. Es el manual clásico de las políticas neoliberales». En su opinión, esto «confirma la nula capacidad de gestión» de su gobierno y afirma que existen ejemplos de que la gestión directa «es viable, eficiente y económica», detalló señalando Ayuntamientos como Valladolid o A Coruña. «Lo que no hay es un solo ejemplo en el que la privatización de la agua beneficiara a la ciudadanía», añadió el concejal.