Cambados obra y ultima proyectos de servicios básicos para unas 90 casas

El Concello de Cambados tiene listo el proyecto para la mejora de los servicios de abastecimiento y saneamiento en once puntos del centro urbano y del rural y espera rematar en un par de semanas la ampliación del alcantarillado en Couto de Abaixo para darle el servicio a diez viviendas.

El concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, se desplazó ayer hasta el lugar para supervisar el avance de estos trabajos que fueron adjudicados el pasado verano por 97.000 euros. De hecho, pertenecen al Plan +Provincia 2024. «Están bastante avanzados y esperamos que estén listos en dos semanas», indicó a pie de obra, donde se estaba trabajando para la colocación de un bombeo.

Abal Varela avanzó también que ya tienen listo el anunciado hace unos meses de servicios básicos en once puntos de Cambados, beneficiando a unas 50 familias. Cabe recordar que el presupuesto es de 294.000 euros y consistirá en la instalación y/o mejora de bombeos y ampliaciones de canalizaciones para dar servicio de saneamiento y abastecimiento de agua.

Los lugares de la actuación son Fornos, O Facho, la avenida de Vilagarcía, Tragove, Cortiñas de Abaixo, Lourido, Baltar, Sameiro, Pasapeixón, Xesteira y Fefiñáns, donde se van a conectar las pluviales de calle Sevilla tras la reforma urbana de la zona histórica. Lo sufragarán con el +Provincia 2025.

«En su mayoría son demandas históricas y cabe destacar que estamos priorizando el uso de los recursos públicos en la dotación de servicios elementales para los vecinos, que ya deberían estar y, de hecho, quedan algunos pendientes», explicó.

Noticias relacionadas

Uno de los siguientes será una separativa necesaria en el tramo entre el Casarello y el puente de Castrelo para beneficiar a unas 30 familias.