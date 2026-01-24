Los bomberos proponen la ampliación del parque de Vilagarcía

Los representantes de los bomberos han solicitado al Consorcio de Pontevedra la ampliación del parque de Vilagarcía aprovechando el proyecto de reforma previsto para las instalaciones y pensando en un futuro, ante la incorporación de nuevo personal.

Ha sido durante las reuniones que la entidad provincial está manteniendo con los profesionales para detallarles en qué consistirán los trabajos. No obstante, esta propuesta de los bomberos se encontraría con limitaciones urbanísticas, pues el parque se encuentra en terrenos del Puerto de Vilagarcía y entre otros equipamientos.

Sus representantes esperan que por lo menos se estudie la posibilidad de contar con una cochera más y ampliar el edificio de vivienda. «Ya que se va a reformar, que se piense a largo plazo, porque no aumentaría mucho el presupuesto y solucionaría de raíz el problema de espacio que ya tenemos ahora y que se puede agravar en el futuro», explicaron ayer.

Y es que el Consorcio va a contratar a cuatro profesionales más en los próximos meses y «también prevén otras entradas con una bolsa de interinos y en un futuro, según el procedimiento, debe haber seis trabajadores. Ahora estamos tres o cuatro y ya es complicado», añadieron las mismas fuentes.

Cabe recordar que el Consorcio prevé gastar unos 2,9 millones en zanjar deficiencias de los cuatro parques y que ya fueron advertidas en 2019 a la concesionaria -hoy es de gestión directa-, pero sin resultado. Acabar con humedades, organizar espacios, mejorar la eficiencia energética son algunos de los trabajos generales para todos los edificios, incluyendo Ribadumia, aunque finalmente el de O Morrazo se va a derribar para construir uno nuevo.