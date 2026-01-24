La batalla de la violencia de género llama a filas a los farmacéuticos

Los farmacéuticos de O Salnés están llamados a asistir a una charla que tendrá lugar en febrero en Vilagarcía sobre un programa pionero en Galicia que implica a estos profesionales en la lucha contra la violencia de género y que está impulsado por el Colegio de Pontevedra (COF) en colaboración con la Subdelegación del Gobierno.

La experiencia ya ha recorrido otras comarcas ante el «importante papel» que pueden tener los farmacéuticos en la detección de casos y la ayuda a las víctimas debido a su proximidad al paciente. Pero sobre todo, en el caso de los Ayuntamientos rurales «donde, en muchas ocasiones, es el único profesional sanitario al que estas mujeres pueden acudir en busca de un lugar seguro», explican desde el organismo provincial.

Los farmacéuticos de despachos privados y los de los centros de salud de O Salnés tienen su cita el día 5 en el auditorio de la ciudad arousana. Para esta iniciativa se cuenta con la Unidad de Violencia contra la Mujer, dirigida por María José Rodríguez, así como con agentes de Viogén de la Guardia Civil y la Policía Nacional, según sus demarcaciones.

Desde el Colegio presidido por Beatriz García explican que el propósito es «crear sinergias y mejorar la coordinación entre todos los agentes intervinientes en materia de violencia de género en una comarca, poniéndonos cara y permitiendo que cada profesional conozca los recursos, protocolos y el trabajo que realizan los demás, dando a conocer además la integración de la farmacia en la red de puntos violeta para prevención y protección de las víctimas, impulsada por el Ministerio de Igualdad».

Pero además de todo esto, hubo una formación específica previa, celebrada el año pasado, en la que, entre otros aspectos, se detalló el protocolo a seguir por estos profesionales para la detección de posibles víctimas en los establecimientos y sobre cómo actuar para sus derivación a los centros de información a la mujer (CIM).

En concreto, este programa impulsado por el COF se llama «Intervención del farmacéutico en violencia de género» y no es más que convertirlos en una parte activa más en la erradicación y prevención de esta lacra social, que el año pasado se cobró casi medio centenar de víctimas en España.

Las mismas fuentes explican que se enmarca dentro del convenio de colaboración del gobierno central y el Colegio General. De hecho, en alguna de estas sesiones ha participado el subdelegado de Pontevedra, Abel Losada, además de alcaldes de los municipios por donde han pasado, lo cual ven «importante» desde la institución pontevedresa, pues «indica la relevancia de esta iniciativa y su labor social».

Los dos primeros encuentros se celebraron el 30 de octubre en Lalín y el 6 de noviembre en Cangas, pero también han pasado ya por Tui y Caldas. Se eligen determinados municipios para la presencia de los técnicos de las diferentes comarcas de la provincia.

La presidenta ha remarcado en más de una ocasión su agradecimiento a la asistencia a estos encuentros y la implicación, además de poner en valor el papel de estos profesionales como «parte esencial de la red de apoyo y protección». También «la necesidad de trabajar en equipo, compartir información y reforzar los canales de comunicación con todos los recursos del territorio».