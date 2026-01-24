La ANPA A Xunqueira denuncia el hartazgo por las goteras en las aulas del CEIP A Lomba y la falta de soluciones

El hartazgo se ha instalado en la ANPA A Xunqueira del CEIP A Lomba. Tres años después de que se pusieran sobre la mesa una serie de compromisos para atajar las deficiencias del colegio, las familias aseguran que la situación apenas ha cambiado más allá de una actuación estética en el exterior del edificio. «La Consellería arregló los desprendimientos que tuvimos en la fachada, pero de las otras medidas comprometidas aún no sabemos nada», resume Antón Campos, presidente del colectivo de madres y padres.

La principal preocupación está ahora dentro de las aulas. Campos explica que las clases de 5º y 6º continúan sufriendo goteras pese a tratarse de espacios con una importante inversión en equipamiento. Son las aulas Edisgal, dotadas con ordenadores, pantallas, tablets y material tecnológico que obliga a extremar las precauciones. Sin embargo, apunta que «seguimos dando clase allí vaciando cubos llenos de agua cada día y a cada poco. Y ya estamos cansados de avisar a la Xunta», lamenta. Además, en el pasillo que separa esas aulas se encuentra el cuadro eléctrico del centro, una circunstancia que, según denuncia la ANPA, se arrastra «desde hace 3 anos» sin que se haya reubicado ni resuelto el problema de fondo.

Desde el colectivo sostienen que la causa está perfectamente identificada. Por encima de esa zona, detallan, existe una especie de «espacio ventilado» con ventanas que no cierran correctamente y que permite la entrada de agua cuando llueve. La solución, insisten, pasa por retirar o sustituir esas ventanas para evitar filtraciones. Sin embargo, pese a las comunicaciones y a las promesas realizadas cuando se acometió el pintado de la fachada, la reparación integral sigue sin ejecutarse.

Representantes de Xunta y Educación visitaron el centro cuando sucedieron los desprendimientos de cascotes en la fachada. / Iñaki Abella

Las reclamaciones de las familias no se limitan a la Consellería. También apuntan al Concello por cuestiones vinculadas al pabellón. Campos recuerda que el problema de las inundaciones puntuales en la instalación ya se ha corregido tras detectar que las bajantes estaban obstruidas, una tarea de mantenimiento que atribuyen a competencia municipal. Pero subraya que sigue pendiente un asunto clave: la construcción de unos baños en esa instalación deportiva, utilizada por los colegios A Lomba, Arealonga y actividades ligadas a la Fundación de Deportes.

«Teníamos el permiso de la Consellería da Educación para hacer esos baños, pero seguimos igual a la espera que el Concello los construya», advierte. La falta de aseos, añade, condiciona la celebración de cualquier actividad en el pabellón, ya sea educativa o de ámbito cultural.

Sugieren ampliar la zona de «Bico e Vai» por el aumento de las multas

En paralelo, las familias trasladan también su malestar por la situación diaria del tráfico a la entrada del alumnado. Denuncian que la Policía Local acude a multar con mucha frecuencia al centro.

Noticias relacionadas

Por ello, la ANPA ha propuesto ampliar la zona actual de «Bico e Vai» que permite que el alumno se baje del coche sin necesidad de estacionar, solo parar escasos segundos. La idea de las familias es utilizar la zona del carril bici que lleva de la puerta del centro a la iglesia de A Xunqueira, pero esta opción ha sido descartada por Ravella. El gobierno local hizo saber a las familias que la negativa responde a directrices europeas orientadas a reducir el número de coches en las inmediaciones de los colegios.