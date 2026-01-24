El acuerdo con Pesca no convence a todos las cofradías

El acuerdo alcanzado el lunes entre la Secretaría de Pesca y la Federación Nacional de Cofradías no convence a todos los pósitos. Entre los arousanos consideran que resulta «insuficiente», pues mantiene exigencias que siguen viendo «inasumibles» para una flota de sus características, que faena cerca de puerto, tiene poca tripulación y que puede capturar mucha diversidad de especies. Además de que, en su opinión, una nueva consulta al sector antes de dar por cerrada la negociación, no habría sobrado.

Precisamente ayer se publicó en el BOE esa nueva redacción de las exigencias europeas para las embarcaciones de 12 a 15 metros de eslora, modificando las vigentes desde el día 10 y que prendieron una mecha de indignación en toda España.

Recoge algunas reclamaciones como que el preaviso de regreso a puerto puede hacerse cuando pongan rumbo a tierra y no con cuatro horas de antelación. «Se mejoró algo sí, pero sigue siendo insuficiente. Ayer -por el jueves- salió uno de nuestros barcos afectados y nos comentó que es inasumible. Es una pérdida de tiempo que solo sirve para ponerte más nervioso porque en lugar de atender al mal tiempo tienes que dar seis o siete pasos antes de volver a puerto», exponía ayer el vicepatrón mayor de O Grove, Antonio Otero.

Y es que aunque se ha suprimido la obligación de anotar kilo a kilo cada especie, independientemente de la cantidad, volviendo al límite de hasta 50 kilos, siguen teniendo que usar el Diario Electrónico de Pesca, es decir, anotar todas y su ubicación, entre otras cosas, y les parece innecesario: «Si valía lo de antes, ¿con qué motivo imponen esto? La administración debería estar para facilitar el trabajo y en lugar de buscar mejoras para fomentar el relevo generacional lo que hacen es aburrir a la gente para que escape del mar».

«No puedes anotar nada»

«Ya insistimos en las reuniones con todas las cofradías españolas. Los que conocemos nuestra ría sabemos lo que supone, tenemos polígonos de bateas y en días del mal tiempo no puedes anotar nada hasta que estés dentro de la ría porque andas a batacazos, no te puedes poner con un ratón y un ordenador», explicó el patrón de Cambados, Alejandro Pérez.

Además, está seguro de que «los problemas técnicos van a ser muy habituales porque ayer mismo -por el jueves- hubo algún problema de cobertura en tierra y solo iba el wasap. La gente no podía hacer las comunicaciones, se subía por las paredes».

Asimismo, la resolución del boletín oficial le suscita algunas dudas, como cuando habla de que la «inexactitud en las estimaciones de las cantidades en el margen de tolerancia autorizado no será constitutivo» de infracción. Pues aunque matiza que, «siempre y cuando en la declaración de desembarque se recoja la cifra correcta», a Pérez no se le arrima la camisa al cuerpo de que no se concrete algún porcentaje de error como había inicialmente. Cabe recordar que pasarse del 20% eran 3.000 euros de multa.

En su opinión, tendría que haberse consultado con el sector antes de dar el sí al Ministerio: «El trabajo lo tienen que hacer igual, es casi lo mismo, así que, claro, para unos, lo acordado puede ser un logro y para otros no ser suficiente. Creo que antes de haber aceptado se debería haber consultado otra vez. Por un par de días más ya no pasaba nada. De hecho, aquí la percepción de la mayoría es que tendría que haberse mantenido el paro».

Advierte además de que, en un primer momento, se dejó atrás las obligaciones para las artes de especies sometidas a TAC -con límites de capturas-; algo que se habría enmendado posteriormente.

La federación se reúne hoy y esperan que este sentir tenga voz. También habrá una ejecutiva de la provincial que seguramente aborde la situación, pues no solo habría discrepancia en Arousa.