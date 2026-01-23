La Xunta repara el asfalto de viales arousanos y de Caldas

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha recibido un total de 32 ofertas para ejecutar obras de renovación del firme en una veintena de carreteras autonómicas, algunas de las cuales atraviesan Concellos de O Salnés, el Ullán y Caldas.

Más concretamente, ocho sociedades aspiran a los trabajos en estos viales de la provincia de Pontevedra: PO-548, VG-4.2, PO-224, PO-305 y PO-223 en su recorrido por las localidades de Caldas de Reis, Cambados, O Grove, Pontecesures, Pontevedra, Ribadumia, Valga y Vilagarcía de Arousa.

Fuentes autonómicas explicaron que todas las intervenciones incluyen la rehabilitación superficial del firme, con actuaciones que incorporan la restauración o la mejora de las características del pavimento. Así, se contemplan fresados localizados y reposiciones de una capa del firme; sellado de fisuras lineales, renovación y homogeneización de la rodadura.

A mayores, según el caso, se realizarán mejoras complementarias relacionadas con señalizaciones y demás.