Los vilagarcianos reciclan otras 18 toneladas de aceite usado de cocina

Vilagarcía recicló el año pasado algo más de 18 toneladas de aceite de cocina usado depositándolo en los 61 contenedores específicos distribuidos por todo el municipio. El producto se procesó en una empresa autorizada y se destinó a la fabricación de biocarburante, un combustible ecológico cuya utilización en lugar de las alternativas fósiles tradicionales evitó la emisión a atmósfera de 52 toneladas de CO2, destacan desde el Concello.

Las mismas fuentes indican que también hay otros aspectos positivos, como que la recuperación de este material impide la contaminación de las aguas si hubiera acabado en el alcantarillado.

De hecho, según los cálculos realizados por la empresa procesadora, los 18.089 kilos recuperados el año pasado habrían afectado a 20 millones de litros de agua, que habría que tratar con un procedimiento muy complejo para su depuración en la EDAR, «elevando los costes económicos e influyendo en el desgaste de la maquinaria a la que las sustancias oleaginosas se pegan y obturan».

La cantidad fue muy similar a la de 2024, cuando se recuperaron 18,5 toneladas. Por puntos de depósito, el más utilizado fue el ubicado frente a Fexdega (1.355 kilos), seguido de los de las calles Camilo José Cela, en Os Duráns (950), Edelmiro Trillo (760), plaza de abastos (755) y avenida de Cambados- torres As Gaivotas (650). Con cantidades que dependen de la densidad poblacional del emplazamiento en el que se sitúan -principalmente si se trata de zona urbana o rural-, «todos los colectores fueron utilizados por los vecinos».

Detalles

Desde Ravella hicieron un llamamiento para seguir colaborando con el cuidado del medio ambiente a través de la separación y reciclado de todo tipo de residuos, «para lo cual se dispone de los contenedores específicos, servicios de recogida a domicilio, punto limpios móviles y en Pinar do Rei», recordaron.

También recordaron que el aceite doméstico debe depositarse en botella de plástico, nunca de vidrio, y que en el caso del aceite de motor, hay que llevarlo al punto limpio.

Noticias relacionadas

Para conocer el emplazamiento exacto de los contenedores, se puede consultar la geolocalización de todos en la web medioambiente.vilagarcia.gal/. En este portal también se pueden consultar otras cuestiones relativas a la gestión de residuos.