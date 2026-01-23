Vilagarcía cierra los pabellones por los riesgos del temporal

La Fundación Deportiva Municipal de Vilagarcía anunció que los pabellones y demás instalaciones deportivas municipales estarán cerradas hoy viernes, debido a la alerta meteorológica. La Xunta de Galicia activó ayer una alerta roja debido a la llegada de la borrasca Ingrid. La Fundación toma esta decisión para evitar los riesgos en las instalaciones deportivas o en los desplazamientos.

El Concello de Vilanova adoptó ayer la misma decisión por seguridad.