Vilagarcía cierra los pabellones por los riesgos del temporal
La Fundación Municipal cancela hoy viernes la actividad deportiva para evitar riesgos
REDACCIÓN
Vilagarcía
La Fundación Deportiva Municipal de Vilagarcía anunció que los pabellones y demás instalaciones deportivas municipales estarán cerradas hoy viernes, debido a la alerta meteorológica. La Xunta de Galicia activó ayer una alerta roja debido a la llegada de la borrasca Ingrid. La Fundación toma esta decisión para evitar los riesgos en las instalaciones deportivas o en los desplazamientos.
El Concello de Vilanova adoptó ayer la misma decisión por seguridad.
