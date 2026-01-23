Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilagarcía cierra los pabellones por los riesgos del temporal

La Fundación Municipal cancela hoy viernes la actividad deportiva para evitar riesgos

Pabellón Sara Gómez. | Noé Parga

REDACCIÓN

Vilagarcía

La Fundación Deportiva Municipal de Vilagarcía anunció que los pabellones y demás instalaciones deportivas municipales estarán cerradas hoy viernes, debido a la alerta meteorológica. La Xunta de Galicia activó ayer una alerta roja debido a la llegada de la borrasca Ingrid. La Fundación toma esta decisión para evitar los riesgos en las instalaciones deportivas o en los desplazamientos.

El Concello de Vilanova adoptó ayer la misma decisión por seguridad.

