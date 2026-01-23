SmartPeme imparte un curso sobre diseño de escaparates

El servicio SmartPeme + de la Diputación ofrece hoy el último curso de esta semana, que se imparte en formato online y cuya inscripción puede realizarse en su web.

La actividad lleva por título «Diseña tus ofertas en cinco minutos» y estará impartida por Guillermo Nass, que enseñará a los alumnos a diseñar carteles y anuncios combinando fotos y textos para escaparates.

Este profesional es diseñador gráfico publicitario y esta semana ya impartió una formación sobre programas como el Canva.

En cuanto al resto de la programación, SmartPeme+ también ha abordado estos días otras cuestiones como el diseño web, la productividad inteligente, los proyectos emprendedores, el manejo de Instagram, el cálculo de costes y la protección de datos, entre otras cuestiones.

La Diputación destina 1,45 millones de euros a esta red y a Acelera Pyme Rural para asesorar personas emprendedoras desde las oficinas de Barro, Cambados, Lalín, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño y Vigo. Desde esta red se llevan a cabo actividades formativas relacionadas con el crecimiento empresarial y la transformación digital, asesorando hasta a 2.500 emprendedores, autónomos y pymes al año.