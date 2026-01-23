La sala Cream acoge el concierto de Os Bar Ban Sónicos
Será mañana sábado a las 22.30 horas
Vilagarcía
Mañana sábado (22.30 horas) la sala Cream de Vilagarcía servirá de escenario para el concierto de Os Bar Ban Sónicos, una banda que se presenta como de garaje punk y que presentará su nuevo disco «Mirando a herba medrar», su tercer trabajo.
El disco está compuesto por una colección de 10 canciones bastante diversas en las que el trío de A Pobra toca diferentes palos dentro del amplio abanico estilístico que les caracteriza.
En este tercer trabajo, grabado en el estudio Garaxeland de Santiago, se sigue la línea del uso de guitarras de «toda la vida» dentro de su propia manera de entender el rock con un lenguaje musical propio.
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- Solo una empresa opta a hacerse con las obras del centro de talasoterapia
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- La FGCN y los procuradores custodian más de 100 coches de narcos listos para subastar
- Así se distribuye la flota pesquera gallega en 2026
- «Con la tasa turística podremos recaudar 500.000 euros para ganar en calidad»
- Dos empresas optan a reformar el entorno de las casas modernistas