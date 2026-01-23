La sala Cream acoge el concierto de Os Bar Ban Sónicos

Mañana sábado (22.30 horas) la sala Cream de Vilagarcía servirá de escenario para el concierto de Os Bar Ban Sónicos, una banda que se presenta como de garaje punk y que presentará su nuevo disco «Mirando a herba medrar», su tercer trabajo.

El disco está compuesto por una colección de 10 canciones bastante diversas en las que el trío de A Pobra toca diferentes palos dentro del amplio abanico estilístico que les caracteriza.

En este tercer trabajo, grabado en el estudio Garaxeland de Santiago, se sigue la línea del uso de guitarras de «toda la vida» dentro de su propia manera de entender el rock con un lenguaje musical propio.