Rubiáns carga contra Educación por su silencio sobre el nuevo horario

La comunidad educativa del colegio de Rubiáns emitió ayer un duro escrito contra la Consellería de Educación, a la que acusa de ningunearles. La asociación de padres de alumnos lleva un año reclamando una reunión con la Consellería para abordar el cambio de horario lectivo, y según los padres, desde este departamento autonómico les han dado la callada por respuesta. «Estamos indignados y nos sentimos ninguneados y estafados», sostienen en su comunicado público.

La comunidad educativa de Rubiáns apunta que «contamos con el visto bueno de Mobilidade», y que por lo tanto solo falta la autorización de Educación para cambiar el horario del colegio, como llevan reclamando los padres desde hace 15 años. Pero en Educación siguen sin responder a las demandas de Rubiáns y, según los padres, ni siquiera se reúnen con ellos. En el comunicado, alertan de que están perdiendo alumnos por el actual horario, que dificulta la conciliación y apenas deja tiempo a los niños para comer.