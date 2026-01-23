El Puerto logra su segundo mejor registro de la historia

«Pese a la incertidumbre en el ámbito internacional, hemos cerrado el segundo mejor año de nuestra historia, con un notable incremento en la mercancía contenerizada y excelentes cifras del tráfico por ro-ro en el primer año de funcionamiento de este servicio regular». Quien así se pronuncia es José Manuel Cores Tourís, presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, al hacer balance de 2025.

Convencido de que el Puerto de Vilagarcía es «un nodo logístico cada vez más ágil, eficiente y sostenible», cifra en 1.547.965 toneladas el volumen movido el año pasado, solo 5.000 toneladas por debajo del récord establecido en 2023.

Esto es así después de que los tráficos de mercancía general aumentaran un 17,4% con relación a 2024, alcanzando un total de 832.190 toneladas que suponen «la mejor cifra de toda la historia, superando en más de 25.000 toneladas el anterior máximo de la categoría».

Como datos más llamativos, decir que «se incrementa el peso de la mercancía general en el reparto de tráficos portuarios y disminuye la diferencia entre los volúmenes de graneles sólidos y graneles líquidos».

Al desglosar los resultados, la Autoridad Portuaria resalta igualmente que los contenedores supusieron 322.898 toneladas, a las que hay que sumar 167.721 aportadas por el tráfico ro-ro, que conecta Vilagarcía con el puerto de Rotterdam semanalmente.

Esta «Ruta Ibérica» puesta en marcha por P&J Carrasco, DFDS y Norsk Hydro el año pasado «tiene en el aluminio su principal mercancía», siendo uno de los productos destacados. Como lo es el tablero, que se mantiene en cifras muy similares a las de 2024.

En cuanto a los graneles sólidos, fueron 384.203 toneladas en 2025, tras producirse un descenso del 6,8% respecto al año precedente.

Los graneles líquidos, por su parte, cierran el año con «323.844 toneladas y una subida del 13,1% con relación al año inmediatamente anterior», sobre todo gracias al aceite.

De este modo puede concluirse que la mercancía general supone el 54% de todo el movimiento del Puerto de Vilagarcía, mientras que los graneles sólidos se quedan en un 25% y los líquidos, en el 21% restante.