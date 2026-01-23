El proyecto de pisos públicos de As Carolinas afecta a varias casas
La Xunta declara el interés autonómico del plan y aprueba el ámbito de actuación
La Xunta publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la delimitación del ámbito de As Carolinas donde pretende construir 350 viviendas públicas. Es el primer paso para desarrollar suelo residencial en esa zona de las afueras de Vilagarcía de Arousa y, tal y como ya estaba previsto, dentro del polígono quedan incluidas algunas casas ya existentes, lo que podría obligar a la administración autonómica a recurrir a la expropiación de las mismas.
Esta resolución publicada ayer implica la declaración del interés autonómico de la actuación que se llevará a cabo. De este modo, la Xunta de Galicia aprueba el ámbito de actuación entre As Carolinas y las calles Coca y Arealonga, en las inmediaciones de la carretera nacional N-640 y atravesado por el río de O Con, que será objeto de transformación urbanística para la creación de suelo destinado mayoritariamente a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en Pontevedra.
La superficie del ámbito es de 6,2 hectáreas. La Xunta formalizó a finales de octubre la adjudicación del contrato de redacción de este Proxecto de Interese Autonómico (PIA) a la empresa Antea Iberolatam S.L. por 195.829 euros.
La empresa está redactando el documento y, una vez que esté terminado, se iniciará la tramitación ambiental. Se continuará posteriormente con la tramitación ordinaria, con la redacción del proyecto de expropiación y la redacción del proyecto de urbanización. El objetivo es iniciar las obras de urbanización en 2028. También habrá un periodo para la presentación de alegaciones. En el total de Galicia, la Xunta pretende construir 25.000 viviendas.
El BNG de Valga aboga por destinar a alquiler las casas de profesores
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Valga aboga por rehabilitar las antiguas casas de los profesores de Baño, y destinarlas después a alquiler social. Los nacionalistas plantean al Concello esta posibilidad, habida cuenta de que el Instituto Galego da Vivenda e o Solo acaba de convocar ayudas para la rehabilitación de bienes municipales, que pueden cubrir hasta el 95 por ciento de la inversión, hasta un máximo de 65.000 euros.El BNG argumenta que podrían rehabilitarse seis viviendas, todas de 80 metros cuadrados de supeficie y con un pequeño jardín, en una localidad con apenas pisos en alquiler, con lo que se combatiría la pérdida de población.
Suscríbete para seguir leyendo
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- Solo una empresa opta a hacerse con las obras del centro de talasoterapia
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- La FGCN y los procuradores custodian más de 100 coches de narcos listos para subastar
- Así se distribuye la flota pesquera gallega en 2026
- «Con la tasa turística podremos recaudar 500.000 euros para ganar en calidad»
- Dos empresas optan a reformar el entorno de las casas modernistas