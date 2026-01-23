El proyecto de pisos públicos de As Carolinas afecta a varias casas

La Xunta publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la delimitación del ámbito de As Carolinas donde pretende construir 350 viviendas públicas. Es el primer paso para desarrollar suelo residencial en esa zona de las afueras de Vilagarcía de Arousa y, tal y como ya estaba previsto, dentro del polígono quedan incluidas algunas casas ya existentes, lo que podría obligar a la administración autonómica a recurrir a la expropiación de las mismas.

Esta resolución publicada ayer implica la declaración del interés autonómico de la actuación que se llevará a cabo. De este modo, la Xunta de Galicia aprueba el ámbito de actuación entre As Carolinas y las calles Coca y Arealonga, en las inmediaciones de la carretera nacional N-640 y atravesado por el río de O Con, que será objeto de transformación urbanística para la creación de suelo destinado mayoritariamente a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en Pontevedra.

La superficie del ámbito es de 6,2 hectáreas. La Xunta formalizó a finales de octubre la adjudicación del contrato de redacción de este Proxecto de Interese Autonómico (PIA) a la empresa Antea Iberolatam S.L. por 195.829 euros.

La empresa está redactando el documento y, una vez que esté terminado, se iniciará la tramitación ambiental. Se continuará posteriormente con la tramitación ordinaria, con la redacción del proyecto de expropiación y la redacción del proyecto de urbanización. El objetivo es iniciar las obras de urbanización en 2028. También habrá un periodo para la presentación de alegaciones. En el total de Galicia, la Xunta pretende construir 25.000 viviendas.