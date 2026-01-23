El PP meco exige la retirada de la tasa turística y ve «chantaje» en su defensa

El PP de O Grove se baja del tren de la tasa turística que el gobierno local está negociando con los partidos de la oposición. Es más, el grupo de Pablo Leiva le exige que retire la propuesta y le acusa de intentar «chantajear» a los vecinos presentándola como «la única vía para financiar servicios o inversiones y por ese mismo criterio tampoco deberían ser los vecinos quienes paguen las viviendas de otras familias, como se ha intentado justificar la compra de terrenos para vivienda social», declaró ayer.

Los populares también ven una «contradicción evidente» en el discurso del alcalde, Jose Cacabelos, pues estos días han conocido que el Concello «todavía no ha ejecutado una parte muy relevante de los fondos europeos del PSTD La Gastromeca -cerca de un millón de euros-, concedidos en 2023 y que deben justificarse en el primer trimestre de 2026. Es decir, que el gobierno no ha sido capaz de gastar ni planificar correctamente los recursos extraordinarios recibidos y ahora pretende cargar un nuevo impuesto a visitantes y, de forma indirecta, a los vecinos. Antes de pedir más dinero, debería explicarlo», añadió. A este respecto, el grupo opositor exige «la ejecución y justificación urgente» de lo fondos pendientes y «transparencia sobre el destino real de los recursos disponibles».

Asimismo recordó que la tasa turística también cuenta con la oposición del sector local y de la asociación Aviturga y comparte sus argumentos de que «penaliza al visitante, resta competitividad al destino y no responde a la realidad turística de O Grove», lo cual «es un motor económico que hay que cuidar, no una excusa para tapar una mala gestión», añade.