Portos autoriza la ocupación de 5.500 metros cuadrados en Arousa

Portos de Galicia ha aprobado concesiones para la ocupación de terrenos en Cambados, O Xufre y O Grove que suman algo más de 5.500 metros cuadrados. La recaudación de tasas asciende a 16.492 euros anuales a los que hay añadir otros 8.000 euros, por lo menos, porque están destinadas a actividades comerciales o industriales.

En el caso del puerto meco, el solicitante es Astilleros Garrido al que ha concedido la utilización de 2.621 metros cuadrados por un periodo de diez años y para la varada y reparación de embarcaciones. En su caso, el gravamen que recaudará la Xunta por la realización de una actividad económica será del 1% del importe neto anual de su cifra de negocio.

Así lo indica en un anuncio publicado en el DOG de ayer donde comunica el otorgamiento de varias concesiones en terrenos de dominio público portuario de Galicia.

En el caso de A Illa, el peticionario es la sociedad Compañía de Electrificación a la que ha autorizado 602 metros cuadrados en superficie y subterráneo para el edificio-caseta de un transformador y las obras para el desarrollo de una actividad de suministro de electricidad.

La tasa por ocupar esta superficie es de 4.694 euros al año y la autorización es por un cuarto de siglo. En cuanto al otro impuesto, la empresa tendrá que abonar 1.710 euros por anualidad.

El destino de los terrenos autorizados en Cambados es similar. Se trata de 2.341 metros cuadrados que Unión Fenosa Distribución podrá ocupar durante 25 años pagando 3.858 y 7.023 euros en cada ejercicio en concepto de tasas de ocupación y por tratarse del desarrollo de una actividad económica, respectivamente.

En cuanto al resto de concesiones autorizadas incluidas en este anuncio también hay otra de Unión Fenosa en Portonovo, con 1.556 metros cuadrados, 25 años y el pago de 7.704 y 4.668 euros anuales en concepto de impuestos.

Estas autorizaciones fueron aprobadas hacia finales del año pasado y en base a lo previsto en la Lei 6/2017 de Portos de Galicia , además de lo dispuesto en los pliegos de condiciones.