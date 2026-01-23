El parque acuático de Meis finalizará su proyecto en 2028 con una ampliación escalonada que incluye bungalós y más atracciones

El AquamPark de Meis encara por fin un calendario con hitos definidos tras años de espera, pero el verdadero eje del proyecto no está solo en la apertura prevista para finales de junio, sino en el plan de ampliación escalonado con el que el fondo suizo Alcral AG quiere completar el complejo en 2028. Sobre una superficie de más de 70.000 metros cuadrados en la parroquia de San Vicente de Nogueira, la hoja de ruta se estructura en fases que buscan convertir el parque acuático en una propuesta de ocio integral, con crecimiento anual y nuevos atractivos más allá de las atracciones de agua.

La primera fase es la que marca el arranque operativo. La previsión es que el parque abra a finales del próximo junio con su oferta acuática inicial disponible, con todas las atracciones listas para funcionar desde el primer día. Ese punto de partida, que fijan los promotores, se acompaña de la puesta a punto de la maquinaria interna que sostiene la explotación diaria: ya está avanzada la contratación de personal para taquillas y mantenimiento, mientras que la seguridad y la parte de hostelería será subcontratada por Alcral.

En paralelo, los promotores mantienen como condición decisiva el acuerdo con parcelaria de la Xunta para disponer de los terrenos necesarios que permitan un acceso adecuado a la instalación, un aspecto que Santiago Martínez sitúa como clave para garantizar la operatividad, especialmente en lo relativo a tráfico rodado y autobuses.

La segunda fase, programada para 2027, supone el cambio de escala del proyecto: del parque acuático al destino turístico. En ese tramo se contempla la construcción de bungalós, cada uno con capacidad para seis plazas, dentro de un área pensada para prolongar la estancia y diversificar el perfil del visitante. En la misma zona está proyectada también una granja escuela, un complemento orientado a reforzar la vertiente familiar y educativa del complejo.

Estado que presenta actualmente la instalación. / Cedida

La ambición de los promotores se refleja en la capacidad logística que se marcan como objetivo: poder acoger hasta 20 excursiones de grupos, un dato que apunta a un modelo que quiere atraer tanto turismo organizado como público general. Dentro de esa misma etapa, abril aparece señalado como el mes en el que se intensificará la evolución del proyecto dedicado al alojamiento, el apartado llamado a transformar la visita puntual en una experiencia más integral y de mayor duración.

La tercera fase, ya en 2028, está concebida como una ampliación interna destinada a consolidar el crecimiento y mantener el atractivo del recinto con novedades visibles. El plan contempla la incorporación de cuatro atracciones acuáticas más y, a la vez, una mejora de accesos dentro de la propia instalación, una intervención que apunta a ordenar flujos y facilitar la movilidad interna conforme aumente la capacidad del complejo. Con esa ampliación, el parque culminaría el salto desde la apertura inicial hacia la versión completa del proyecto.

Toda esta estrategia se apoya en un esfuerzo inversor que Santiago Martínez cifra en torno a los 10 millones de euros, con un horizonte de amortización estimado en unos nueve años. El planteamiento, en suma, se aleja del abrir y ya está y se organiza como un despliegue por etapas: 2026 para poner en marcha el núcleo acuático, 2027 para incorporar alojamiento y actividades complementarias y 2028 para ampliar de nuevo las atracciones y rematar la configuración definitiva del complejo.