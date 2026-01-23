La oficina técnica del catastro atendió a 200 personas en 2025

El servicio de asistencia técnica del catastro, puesto en marcha por el Concello de Ribadumia de forma gratuita, registró 206 consultas durante el ejercicio 2025, ofreciendo a esos usuarios una atención personalizada y asesoramiento técnico. Las consultas atendidas son muy variadas, aunque las más habituales se centran en el asesoramiento en trámites catastrales intermedios, como requerimientos o audiencias, así como en el análisis y estudio de las notificaciones recibidas y en la correcta atención a las mismas.

También se realizaron actuaciones de subsanación de discrepancias catastrales, cuando existía falta de concordancia entere la descripción catastral y la realidad inmobiliaria, incluyendo la revisión de documentación jurídica y técnica y la presentación de los correspondientes expedientes.

Además, el servicio ofrece apoyo en la tramitación de declaraciones de carácter jurídico, como transmisiones de bienes inmuebles, y de declaraciones físico-económicas, en el caso de segregaciones de parcelas o nuevas edificaciones. Otra de las labores frecuentes es la identificación de parcelas para la asignación de referencias catastrales, un trámite fundamental para la correcta regularización de los inmuebles. Hacer uso de este servicio permite a los vecinos ahorrar en desplazamientos, ganar seguridad jurídica y contar con acompañamiento técnico próximo.