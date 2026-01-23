O Salnés se vende en Madrid como un lugar para disfrutar y saborear sin prisa

Disfrutar de la gastronomía y el paisaje en una situación de desconexión, o incluso trabajando o reconectando, pero siempre sin prisa para poder saborear todo lo que rodea a uno. Esa es la propuesta con que la Mancomunidade de O Salnés desembarcó ayer en Fitur y que presentó a turoperadores. Bajo el epígrafe «Experiencias slow en O Salnés», la entidad se reafirmó en el modelo turístico sostenible que defiende, alineado con las nuevas formas de viajar, vivir y trabajar.

La comitiva del geodestino Salnés llevó a cabo este jueves la presentación en el recinto ferial de IFEMA, protagonizando uno de los momentos centrales de su participación en la feria dentro del stand de Galicia. El acto congregó a representantes de organismos oficiales, empresarios y profesionales del sector turístico, sobrepasando el aforo previsto y despertando un notable interés por la propuesta presentada. Se proyectaron dos piezas audiovisuales durante el acto, en las que se invitaba a descubrir la comarca como un destino donde el tiempo se disfruta sin prisa, desde la autenticidad, la sostenibilidad y la conexión con el entorno.

Se hizo un recorrido íntimo por el proceso que hay detrás de la gastronomía de O Salnés, la labor del sector primario hasta su transformación en experiencias culinarias únicas. También, una de las propuestas es que la comarca, como territorio, es capaz de combinar productividad y bienestar, ofreciendo recursos necesarios para teletrabajar en un entorno inspirador que invita a reconectar con la naturaleza, las personas y el ritmo auténtico de la vida.

David Castro, presidente de la entidad, destacó que esta presentación «demuestra la importancia de estar presentes en una feria internacional, mostrando quienes somos y a donde vamos como destino», e insistiendo en que «O Salnés lo tiene todo, es un lugar donde encontrar el equilibrio, combinar teletrabajo y ocio sin complicaciones y sin prisa, donde el tiempo cobra sentido».

Uno de los municipios de la comarca de O Salnés que está teniendo una agenda apretada es el de Cambados. Además de las acciones que desarrolla la Mancomunidade, en las que participa, la villa del albariño será protagonista hoy, sobre las 12.00 horas, cuando su alcalde, Samuel Lago, recoja el título de Lugar Mágico para el cementerio de Santa Mariña, una distinción otorgada por la asociación Pueblos Mágicos de España. Esa distinción reconoce la belleza y la historia que guarda el cementerio cambadés, uno de los atractivos turísticos del municipio.

Otro municipio que también tiene protagonismo es el de Catoira que, hoy, a las 10.30 horas, presentará su propuesta de revalorizar el termalismo ante la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ese objetivo pasa por la creación de un parque termal en la zona de As Lombas, con una inversión de 200.000 euros. Este espacio, que ocupará cerca de 500 metros cuadrados, se situará cerca del campo de fútbol y contará con una fuente con tres pulsadores y un pediluvio circular que permitirá a los visitantes gozar de las propiedades curativas del agua termal. El lugar estará enmarcado en un entorno vegetal diseñado para fomentar el bienestar, con un jardín terapéutico donde se plantarán especies aromáticas como lavanda, romeo y menta, creando un espacio para la relajación. El manantial que lo surtirá fue detectado a más de 130 metros de profundidad y sus aguas fueron declaradas mineromedicinales por la Xunta en 2013 y, dos años después, se cuenta con la autorización para su aprovechamiento.

Otro de los actos previstos para hoy es el de la Asociación de Empresarios de O Grove (Emgrobes). Será a ñas 14.00 horas en el anfiteatro de la caseta de la Xunta de Galicia, donde se procederá a la degustación de centollo.