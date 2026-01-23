O Salnés equipa sus rutas xacobeas para bicicletas eléctricas

La Mancomunidade do Salnés colocará siete estaciones de recarga de bicicletas eléctricas en sus rutas xacobeas. El objetivo es mejorar los servicios de este recurso fundamental para la desestacionalización del destino, además de promover la movilidad sostenible. El coste de la actuación es de 14.760 euros.

Según el proyecto, estas unidades consistirán en cajas fabricadas en inox con unas dimensiones aproximadas de cinco metros de largo, cuatro de ancho y casi dos de profundidad. Cada una estará dotada con dos compartimentos individualizados y en cada uno habrá una puerta con cierre independiente, cerradura y un enchufe específico para la carga de las baterías.

En el exterior llevarán un panelado en vinilo de alta calidad que luzca los logos de la Mancomunidade . Y en cuanto al sistema de uso, se basará en una apertura y cierre mecánicos mediante una clave introducida por el usuario, de tal manera que permitirá guardar y cargar la unidad de manera segura, autónoma y accesible.

La entidad ha contratado el suministro a la empresa especializada O&A Smart City Consulting, que presentó la oferta económica más baja; de 14.762 euros. Al ser un contrato menor de servicios se solicitó presupuesto a tres empresas, partiendo de un precio de salida de 16.000 euros con IVA incluido.

El proyecto forma parte del plan de puesta en valor del destino arousano como origen de todos los caminos xacobeos, que está financiado por el gobierno central con fondos europeos Next Generation.

Se instalarán un total de siete unidades, repartidas por los diferentes itinerarios, como la Variante Espiritual y la Ruta Padre Sarmiento, que cada vez registran mayor afluencia.

«La adquisición de estos cargadores resulta necesaria para impulsar un modelo de movilidad sostenible» asociado a estos recursos, «facilitando el uso de bicicletas eléctricas por parte de visitantes y peregrinos y promoviendo desplazamientos de bajo impacto ambiental», explican el ente en el contrato.

Asimismo destaca que este equipamiento «permitirá ofrecer un servicio público seguro, accesible y adaptado a las necesidades actuales, incrementando la competitividad del destino y la calidad de la experiencia turística».