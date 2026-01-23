O Grove no descarta privatizar la gestión del servicio del agua

El Concello de O Grove no descarta privatizar la gestión del ciclo del agua potable ante los «problemas» que atraviesa y las necesidades de futuro del servicio. No obstante, todo dependerá de un estudio «exhaustivo» sobre la situación actual y su viabilidad.

Así lo explica el alcalde, Jose Cacabelos, que llevará al pleno ordinario del lunes el inicio de un expediente para realizarlo, pues cabe recordar que gobierna en minoría y precisa apoyos de la oposición.

Precisamente, algunos grupos como Esquerda Unida ya alertaron hace unos días de la pretensión de privatización de servicios. Sin embargo, el regidor asegura que este paso «no quiere decir que vayamos a externalizar la gestión del agua, pero sí es cierto que vamos a estudiar las diferentes posibilidades».

El Ejecutivo socialista espera sacar adelante la realización de un estudio de la viabilidad económica y financiera y de estructura de costes «exhaustivo». Su propósito es conocer «el personal, las tecnologías y la inversión que se necesitará».

Y es que según Cacabelos, actualmente se están «generando problemas» como que «tenemos un equipo muy bueno, pero reducido en cuanto recursos humanos y personal. Nos falta tecnología aplicada a este tipo de servicios que se usa en empresas y Ayuntamientos; necesitamos inversiones para arreglar y cambiar la red y actuar en otros ámbitos, como puede ser la ampliación del depósito de Cons da Garda, y a nivel general se están instalando los contenedores digitales y tenemos una estimación de que esto en O Grove costaría 1,3 millones de euros...», relató.

El alcalde recordó que otras localidades tienen externalizada esta gestión. «Tenemos que valorar todas las alternativas para dar el mejor servicio posible a los vecinos y, en todo caso, la decisión que se tome deberá pasar por otros dos plenos», advirtió Cacabelos.

118.000 euros de facturas

El gobierno local también llevará a la sesión del lunes una propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas por valor de 118.000 euros. Según el listado, la mayor parte, unos 85.000 euros, son para pagar a Atendo Calidade, la empresa del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

La sesión tendrá lugar a las 20.30 horas y en el orden del día se incluyen otras cuestiones como la renuncia de los concejales de gobierno Noemí Outeda Prol y Juan Ramón Outeda Montenegro -a día de hoy aún se desconoce quién les tomará el relevo-.

Además, el Ejecutivo de Cacabelos llevará la ratificación del acuerdo de aprobación del proyecto técnico para la mejora del área de juego del campo de Monte da Vila solicitado al III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación.

Otros asuntos que se debatirán son dos mociones del grupo del BNG para rechazar la modificación de la Lei do Patrimonio cultural de Galicia de la Xunta y en defensa de la sanidad pública a propuesta por la Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia.