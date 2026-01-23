Meis adjudica a Covsa la reparación de varios viales municipales

El Concello de Meis ha adjudicado a la empresa Covsa la realización de una serie de obras en varios viales de titularidad municipal, cuyo asfalto se encontraba excesivamente degradado y son fundamentales para la comunicación entre las parroquias. A través de esta contratación se trata de satisfacer las necesidades de mejorar estas infraestructuras y garantizar la seguridad de los usuarios.

Los caminos en los que se va a actuar, con los cerca de 60.000 euros en los que se ha licitado son los que conducen a los lugares de A Bandeira (parroquia de San Martiño), A Cavada (San Lourenzo de Nogueira), Pompeán (Paradela) y Valboa (A Armenteira)

Las obras se enmarcan dentro del Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan +Provincia) 2025 y los caminos seleccionados para su mejora son «de vital importancia para la conectividad y desarrollo económico de las parroquias en las que se encuentran». Su estado actual, en algunos casos muy deteriorado, dificulta el tránsito y afecta tanto a la movilidad de los residentes como al desarrollo de actividades agrícolas, comerciales y turísticas.

El Contrato también busca la implementación de soluciones que garanticen su durabilidad y funcionalidad a largo plazo. Además de Covsa, al contrato para ejecutar las obras de mejora de estos cuatro viales se presentó una segunda empresa, pero los técnicos consideraron mejor la oferta que planteó la actual adjudicataria. Las obras tendrán un plazo de ejecución de unos tres meses.