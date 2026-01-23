Mar estudia adelantar la colocación de cuerdas colectoras para recoger mejilla

La Consellería do Mar reunió esta semana a la Comisión do Mexillón para estudiar nuevas medidas dirigidas a mejorar la captación de mejilla para garantizar la próxima campaña al sector bateeiro. En ese encuentro participó la titular del departamento, Marta Villaverde, que estuvo acompañada por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica y la directora del Intecmar. Esta última, Covadonga Salgado, destacó la importancia del diálogo permanente y llegar a consensos, con la intención de garantizar la sostenibilidad de este recurso, fundamental para el sector. El objetivo es que el sector miticultor, que cuenta con cerca de 3.600 bateas en el litoral gallego, pueda abastecerse con la cantidad suficiente para que la campaña sea lo más positiva y productiva posible.

Una de las decisiones que se adoptó en esa comisión fue estudiar la posibilidad de adelantar la colocación de cuerdas colectoras en las bateas. En ese sentido, la intención es aguardar a la finalización del recuento larvario de mejilla, que están realizando los técnicos, para determinar si esa colocación de cuerdas colectoras adicionales de mejilla en las bateas se puede adelantar a los inicios de febrero.

Otra de las medidas que se acordó con el sector fue la creación de un grupo de trabajo para ver de que forma se puede establecer, a medio plazo, proyectos piloto que ayuden a recoger mejilla y contribuyan a que todos los bateeiros puedan contar con un instrumento que les permita no depender del estado del recurso que se acumule en el litoral para garantizar su producción. Con esta medida se busca evitar también los conflictos que se han repetido en los últimos años, con enfrentamientos entre bateeiros y percebeiros debido al uso de las zonas de extracción.

La Comisión también abordó la evolución del actual episodio de biotoxinas, con el fin de consensuar medidas de gestión que permitan mantener la producción en los polígonos cerrados hasta su reapertura. Desde Intecmar, Salgado destacó el trabajo que se está llevando a cabo por este centro para controlar la calidad del medio marino y la seguridad de los productos del mar, y adelantó que esta semana se podrán registrar nuevas aperturas de polígonos de bateas mientras que en otras aguas, el episodio puede extenderse hasta el mes de febrero.

En estos momentos, la presencia de biotoxinas tiene prácticamente cerrada toda la ría de Pontevedra, a excepción de un poligono, el Portonovo A, que reabrió a la extracción ayer mismo. En la de Vigo también se mantienen tres polígonos cerrados desde el pasado mes de octubre, mientras en la de Arousa, tan solo permanecen cerrados tres (uno de ostra), situados en la bocana de la ría.

Noticias relacionadas

Además, la Consellería también decidió autorizar un centenar de cuerdas de engorde adicionales en el caso de los polígonos que permanecen cerrados por el episodio tóxico, que los miticultores podrán emplear según sus necesidades, con la condición de que ese mejillón debe llegar al mercado en un período de tiempo que no sea superior a un mes desde la finalización del mismo.