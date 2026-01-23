Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaComparecencia Puente AdamuzCaso AlviaViviendas turísticas VigoLiam EE. UU.
instagramlinkedin

Restricciones de tráfico por la manifestación de la conserva en Vilagarcía

La protesta de la CIG sale a las 11.30 horas para exigir un «convenio colectivo digno»

Lucía Romero

Vilagarcía

La manifestación por el conflicto en el sector de la conserva que tendrá lugar mañana en las calles de Vilagarcía desplegará un dispositivo especial de tráfico con restricciones y cortes puntuales. Cabe recodar que está convocada por la CIG después de que los otros sindicatos, CCOO y UGT, desconvocaran sus protestas.

La salida es a las 11.30 horas desde la plaza de Ravella y culminará en la de Galicia sobre las 12.30 horas reclamando un convenio colectivo «digno para este sector».

En cuanto al dispositivo de seguridad y tráfico, la Policía Local de Vilagarcía detalló ayer que las vías afectadas son Juan Carlos I, plaza Constitución, Rosalía de Castro, Colón, avenida de la Marina, Clara Campoamor y la plaza de Galicia.

También que permanecerán cerradas gradualmente a la circulación conforme el paso de la protesta y que la circulación se desviará por vías alternativas, por lo que esperan que no tenga demasiada afectación.

En cuanto a la duración de estas medidas, desde el cuerpo indicaban que dependerá de la asistencia el ir pudiendo abrir las calles.

Noticias relacionadas

No obstante, pidieron a los conductores que presten atención a la señalización circunstancial que se va a instalar y que prevean ciertas retenciones puntuales como consecuencia de los cierres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents