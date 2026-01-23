La Justicia concede el despido a las fijas discontinuas de Coinba, parada desde 2024

Las antiguas trabajadoras fijas discontinuas de Coinba ya pueden iniciar nuevos proyectos laborales, después de que la Justicia les haya dado la razón en su conflicto laboral con la empresa. La firma cesó su actividad a finales de 2024, y desde entonces no dio carga de trabajo alguna a las fijas discontinuas, pero tampoco las despidió, por lo que estas se veían de manos atadas a la hora de comprometerse con otra empresa, pues no querían perder las antigüedades ni las indemnizaciones por despido que les corresponderían por derecho.

El sindicato CIG convocó ayer una conferencia de prensa frente a Coinba para explicar que la Justicia ha dado la razón a las trabajadoras, con seis sentencias en las que se ordena el despido, con sus correspondientes indemnizaciones por antigüedad. Sobre esto, Mar Vila, de la CIG, apuntó que había mujeres que trabajaron en Coinba desde 1987.

En otro orden de asuntos, la CIG apunta que mantiene la manifestación por el convenio de la conserva, fijada para mañana sábado. Saldrá a las 11.30 horas de delante de la casa consistorial, en Ravella.