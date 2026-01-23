Ingrid sacude a O Salnés y Ullán

El paso de Ingrid por la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán deja destrozos en tierra firme, ríos desbordados y un parte de incidencias aún por valorar en el mar, sobre todo centrado en los daños sufridos por las bateas de cultivo de mejillón.

Árboles, vallas, señales y contenedores caídos, mobiliario urbano deteriorado e incluso algún accidente de circulación relacionado con las fuertes rachas de viento forman parte del resumen de la dura madrugada en la comarca.

Desde la Policía Local de Vilagarcía hablan de un cierre de obra metálico caído en la calle Martices y diversos avisos por contenedores que, a causa del viento, acabaron invadiendo la calzada, sobre todo en las avenidas de Rosalia de Castro y Pablo Picasso.

Un árbol atravesado en la calzada. / Emergencias O Grove

Los agentes municipales también constataron la caída de un árbol en el parque de O Cavadelo y de otro en la vía de alta capacidad de acceso al puerto de Vilagarcía desde Baión. En este caso los policías tuvieron que regular la circulación y garantizar la seguridad de los automovilistas hasta la llegada a la zona de una dotación de la Guardia Civil de Tráfico.

A mayores, la Policía Local de Vilagarcía informa de un accidente leve a causa del desprendimiento de cables sobre un vehículo en la calle Pedroso.

El mismo departamento destaca que no hay conocimiento de víctimas personales.

Vallas tiradas en O Grove. / Emergencias O Grove

En el Servicio Municipal de Emergencias O Grove destacan la existencia de árboles caídos y contenedores, sobre todo en la parroquia de San Vicente y Siradella. Aunque también se fueron al suelo vallas de obra, contenedores y señales, como en casi toda la comarca.

En Protección Civil de Valga destacan, entre otros incidentes, la retirada de un árbol en la parroquia de Cordeiro que había caído sobre la carretera provincial EP-8504, en el kilómetro 2, a eso de las seis y media de la madrugada.

Momentos después los voluntarios se ocuparon de la retirada de otro tirado por el viento en el Campo da Festa de Campaña.

La valla caída en el campo de fútbol. / FdV

En el Grupo de Emergencias Supramunicipal de Padrón también se movilizaron para retirar árboles en municipios vecinos como Valga y Rois, además de intervenir en las zonas inundables de costumbre.

Desde Sanxenxo comunican que en el campo de fútbol de Noalla cayó parte de la valla del cierre, que en el pabellón de Vilalonga el viento arrancó una ventana de metacrilato y de que en el campo de O Revel se dobló por el viento el portalón de entrada.

Asimismo, cayeron árboles en lugares como O Casal (Nantes) y se registraron averías en el alumbrado público en varias calles, además de registrarse las habituales caídas de contenedores.