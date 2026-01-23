Galicia también presume de Arousa Calidade

La promoción de la marca Galicia Calidade en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en la capital de España tuvo hoy un marcado acento arousano, con un protagonismo más que destacado para los Ayuntamientos de O Grove, Cambados y Catoira.

Pero también para una especie tan popular como el centollo, que en la villa meca dispone de su propia marca de calidad y es objeto cada año de una fiesta promovida por Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes).

Esas jornadas gastronómicas de la patronal que preside José Besada se lucieron en Madrid como mandan los cánones, ofreciendo a los presentes una buena centollada.

La presentación de las jornadas del centollo y su cartel, esta tarde, en Fitur. / FdV

De este modo quiso seguir promocionando O Grove «como destino preferente» y presumir de la «maravillosa gastronomía» de la localidad, aprovechando para presentar el cartel anunciador de la Festa da Centola 2026 y proyectar un vídeo promocional.

Todo ello antes de la degustación de producto enviado a Madrid directamente desde la localidad arousana. Desde la que también se desplazaron, junto a José Besada, la vicepresidenta de Emgrobes, Esperanza Sanmartín, el vocal de Turismo de la entidad, Óscar Alvares, y la gerente María Gómez.

Junto a ellos, varios socios y empresarios turísticos de O Grove que aprovecharon su presencia en Fitur para contactar con otras entidades y empresas del sector.

Además de acudir a diferentes actos promocionales de Turismo de Galicia, la Diputación de Pontevedra y la Mancomunidade do Salnés, en todos los casos con el propósito de «seguir impulsando un turismo de calidad en un lugar privilegiado», como son «nuestra villa, nuestra comarca y toda la provincia».

Representantes de la comarca en Fitur. / FdV

Siguiendo las directrices marcadas por todas las entidades citadas, Emgrobes también incidió en la necesidad de seguir favoreciendo la desestacionalización, y qué mejor ejemplo de ello que sus jornadas del centollo y la afamada Festa do Marisco, de la que también se habló mucho en Fitur.

El mismo escaparate mundial del turismo en el que esta mañana cobraban protagonismo el alcalde, Samuel Lago, y demás integrantes de la delegación cambadesa desplazada a la capital española.

Un Samuel Lago que se mostró «muy orgulloso» al recoger el galardón que acredita a Cambados como «Lugar Máxico» por sus archiconocidas ruinas de Santa Mariña.

«Es un reconocimiento que refuerza el valor de nuestro patrimonio histórico y simbólico y nos anima a seguir trabajando para que Cambados siga brillando, dentro y fuera de Galicia», proclamó el máximo mandatario.

La intervención de Samuel Lago en Fitur, donde recogió el reconocimiento para las ruinas de Santa Mariña. | FdV

También destacó la participación de su localidad en actos promocionales como los llevados a cabo por la mancomunidad y la Diputación de Pontevedra, «sumando esfuerzos para poner en valor nuestro territorio como destino de referencia».

Ni que decir tiene que Cambados aprovechó la experiencia para dar a conocer su campaña turística, «mostrando al mundo todo lo que nos hace únicos: patrimonio, paisaje, gastronomía, cultura e identidad».

Valores de los que también quiso presumir Catoira, que en esta edición de Fitur apostó por mostrar al mundo su «rica y vibrante historia» recordando que un día fue una referencia en el termalismo para dejar claro que quiere volver a serlo.

De ahí que, en lo referido al primer apartado, presentara el Centro de Activación Cultural Torres de Oeste (Cacto) como «un espacio dedicado a preservar y promover el conocimiento sobre la presencia vikinga en Galicia».

As Lombas

En cuanto al termalismo, el Concello incidió en el ya conocido proyecto para poner en valor el futuro parque termal de As Lombas, aprovechando las aguas termales allí existentes.

Apelando a la pertenencia de la localidad a la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el alcalde vikingo recuerda que hasta mediados del siglo pasado su pueblo disponía de dos balnearios, el Catoira y el Laxinias.

El alcalde, Juan Castaño (2º d.), presentó su proyecto termal para Catoira, que forma parte de la Red de Villas Termales de España. | FdV

Para añadir el propio Xoán Castaño que «ahora tenemos en marcha la creación de un parque termal de As Lombas, con una inversión de 100.000 euros para habilitar una fuente con tres pulsadores y un pediluvio circular que permitirá a los visitantes gozar de las propiedades curativas de las aguas termales».

Campo de fútbol

De este modo Catoira volvía a mostrar en Fitur el manantial detectado en terrenos municipales justo al lado del campo de fútbol y a más de 130 metros de profundidad, cuyas aguas fueron declaradas mineromedicinales por la Xunta de Galicia en 2013.

Dos años después fue concedida la autorización para el aprovechamiento de las mismas, con propiedades antiácidas, hepatoprotectoras, estimulantes de funciones orgánicas, antiinflamatorias, antialérgicas y diuréticas.