Las fuertes lluvias causan dos derrumbes en Vilagarcía

Las intensas lluvias de los últimos días causaron desprendimientos de terrenos en dos puntos de Vilagarcía, apuntó ayer la Policía Local. En concreto, se produjeron en las calles Duque de Terranova y Arealonga. En este último vial, situado en el barrio de A Laxe, cedió un muro de piedra y parte de los restos cayeron a la calzada.

Desde la Policía Local de Vilagarcía de Arousa se advierte a propietarios de terrenos y a los usuarios de las vías de los riesgos que suponen estos episodios de lluvias fuertes, ya que la acumulación de agua puede provocar la saturación de los terrenos y el aumento de presión sobre los muros de contención, «por lo que es conveniente que los responsables revisen los sistemas de drenaje o evacuación de aguas».

Un coche circula por la calle Arealonga, ayer. / Iñaki Abella

«También conviene que los conductores moderen su velocidad y circulen con precaución en episodios de avisos meteorológicos, por la posibilidad de caída de objetos, derrumbes o balsas de agua, que pueden provocar siniestros varios», añaden desde la policía municipal.

En concreto, los agentes fueron alertados en las últimas horas de dos derrumbes. En la calle Duque de Terranova, los vecinos llamaron sobre las dos de la madrugada de ayer jueves advirtiendo de un fuerte ruido. Al llegar, la patrulla observó que había cedido un muro que separa la propiedad del alertante de otra finca y que además soportaba el desnivel del terreno. En el percance se produjeron algunos daños materiales en la propiedad del alertante.

Noticias relacionadas

La noche anterior, de nuevo de madrugada, una patrulla del 092 detectó otro derrumbe en una finca del barrio de As Bocas. En este caso, la caída de elementos sí afectó ligeramente a la circulación rodada, obligando a señalizar la zona hasta la retirada de las piedras y la tierra.